مدفيديف يتنازل عن لقب شنغهاي



شنغهاي (أ ف ب)

فقد الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالميا لقبه بطلاً لدورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة في التنس، بخروجه المبكر من الدور الثالث، إثر خسارته المفاجئة أمام الأميركي سيباستيالن كوردا 6-7 و2-6 في ساعة و28 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الأولى، حتى الشوط الثاني عشر، واستمر في الشوط الفارق، حتى النقطة الثانية عشرة 6-6، قبل أن يكسب الأميركي المصنف 26 في الدورة نقطتين متتاليتين، ويحسمه في مصلحته 8-6.

وانهار الروسي المصنف ثانياً في الدورة في المجموعة الثانية، وخسر إرساله في الشوطين الثاني والثامن، وبالتالي المجموعة 2-6.

وقال كوردا «23 عاماً»: أشعر بأنني رائع، لقد لعبت مباراة مذهلة، شاكراً الجمهور على حماسه.

وأضاف نجل النجم التشيكي السابق بيتر كوردا: لعبنا شوطاً فاصلاً جيداً حقاً، كما تعلمون، أنا سعيد لكوني نجحت في حسمه!

وهو الفوز الثاني لكوردا على مدفيديف في ثلاث مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، والثاني هذا العام، بعدما تغلب عليه في دور الـ32 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وحضر المباراة الإسباني كارلوس الكاراس المصنف الأول، والذي يلعب «الاثنين» في الدور الثالث أمام البريطاني دانيال إيفانز الفائز على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 6-2 و3-0 ثم بالانسحاب.

وكان مدفيديف توج بلقب النسخة الأخيرة لدورة شنغهاي عام 2019، بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف الذي ودع النسخة الحالية من الدور الثاني، وألغيت النسخ الثلاث الأخيرة للدورة الصينية بسبب فيروس «كوفيد-19».

ولحق النرويجي كاسبر رود المصنف تاسعاً بكوردا إلى ثمن النهائي بفوزه على الأميركي الآخر كريستوفر يوبانكس 6-4 و6-2، وقال رود إنه سعيد لأنه حافظ على أعصابه أمام لاعب «قوي وسريع».

وأضاف النرويجي أنه يتطلع الى التأهل إلى بطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم في تورينو، والتي ستقام في نوفمبر المقبل.

وأضاف: «أعرف أن كل أسبوع سيكون مهماً، وهذا أمر محفز ومرهق بعض الشيء في الوقت نفسه، لكني أحب المعركة والمنافسة».

كما بلغ البولندي هوربرت هوركاتش السادس عشر الدور الرابع بتغلبه على التايواني يو هسيو هسو 6-4 و6-4، وتأهل الروسي الآخر أندري روبليف السابع عالمياً إلى الدور الثالث، بعد فوزه على الفرنسي كونتان هاليس 6-4 و7-5.

وخرج اثنان من أفضل 20 لاعباً من الدورة من الدور الثاني، هما البريطاني كاميرون نوري الخامس عشر، بخسارته أمام الأمريكي جي جي وولف 3-6 و7-5 و6-7، والأميركي فرانسيس تيافو العاشر، بسقوطه أمام الإيطالي لورنتسو سونيجو 6-2 و2-6 و3-6.