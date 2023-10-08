«أبيض الشاطئية» إلى معسكر إسبانيا

دبي (الاتحاد)

غادر منتخب كرة القدم الشاطئية إلى معسكره الخارجي في إسبانيا، الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 19 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن محطة إعداده الثانية لمشاركته المقبلة في مونديال الكرة الشاطئية الذي تستضيفه الدولة في شهر فبراير 2024.

ويُشارك «أبيض الشاطئية» خلال معسكره الإسباني في البطولة الدولية للكرة الشاطئية، التي تُنظمها اللجنة التنفيذية للعبة بالفيفا، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، حيث يلتقي منتخبنا مع نظيره الإسباني يوم 13، ثم يواجه منتخب البرازيل يوم 14، فيما يقابل المكسيك يوم 15 أكتوبر.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر إسبانيا 16 لاعباً، هم: محمد الجسمي، حميد جمال، وليد محمدي، أحمد بشر، وليد بشر، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، عبدالرحمن محمد، سعيد عيد، راشد عيد، حميد المراشدة، أحمد الملاحي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، كمال علي.

وحرص عمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، على توديع بعثة الشاطئية في مطار دبي الدولي قبل مغادرتهم إلى معسكرهم الإسباني، حيثُ تحدث معهم عن أهمية مرحلة الإعداد الحالية والمراحل المقبلة، وطالب اللاعبين ببذل جهود متزايدة لضمان الوصول للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، ليكونوا على أتم الاستعداد لمونديال كرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024».

وتابع عمر الحاج المهيري: «لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الذين حققوا إنجازات لكرة القدم الشاطئية الإماراتية خلال الأعوام السابقة على المستويات الدولية والقارية والإقليمية، ويحظى منتخب الشاطئية بمتابعة ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، الذي يولي اهتماماً بالغاً لمنتخبنا الوطني».

وتمنى المهيري للمنتخب تحقيق أهدافه في معسكر إسبانيا، الذي يعد مرحلة مهمة من مراحل الإعداد.

وكان منتخبنا الوطني قد أتم محطة إعداده الأولى، عبر معسكره الداخلي الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بدبي في الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر الماضي، وخاض خلاله ثلاث مباريات دولية ودية أمام منتخب السعودية الشقيق، حيثُ تمكن من تحقيق الفوز في المباراتين الأولى والثانية، بينما خسر في المباراة الثالثة.