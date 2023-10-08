«المواي تاي» يحصد 14 ميدالية في «عالمية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)



أهدى منتخب المواي تاي للشباب، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات 14 ميدالية، في بطولة العالم التي أقيمت في أنطاليا بتركيا، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وسط مشاركة أكثر من 100 دولة، في إنجاز عالمي جديد للمواي تاي الإماراتي.

وحصد منتخبنا 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، في واحدة من أهم وأكبر الإنجازات والمشاركات المتميزة لمواي تاي الإمارات، في المحافل العالمية الكبرى، حيث نجح نجوم منتخبنا الأبطال، في تقديم مستويات فنية كبيرة، خلال نزالات النهائي التي قادت إلى فوز رافي رمزي بذهبية وزن 86 كجم، وزينب بوحماد] بذهبية وزن 57 كجم، ومحمد مرضي بذهبية وزن 67 كجم، وسعيد عبدالله أحمد بذهبية وزن 52 كجم، وجاسر أحمد بذهبية وزن 60 كجم، إلى جانب 3 فضيات حصدها عماد يوسف في وزن 75 كجم، وخالد مفيد في وزن 81 كجم، وعصام خليل في وزن 48 كجم، بينما حصدت مريم العليلي برونزية وزن 46 كجم، وسلامة الجنيبي برونزية وزن فوق 75 كجم، وعبدالله الحوسني برونزية وزن فوق 91 كجم، بجانب 3 برونزيات في «الواي كرو» عن طريق بشار أحمد وسلامة الجنيبي ومحمد بلال.

وفي ختام البطولة، جاء منتخبنا في المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً برصيد 40 نقطة، ما يؤكد المكتسبات الكبيرة والنجاحات الرائعة التي حققتها مواي تاي الإمارات في الآونة الأخيرة والنقلة النوعية للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة أمام نخبة منتخبات العالم.



من جهته، أعرب عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج، عن فخره بالإنجازات الجديدة التي حققها منتخبنا الوطني للشباب، في ختام مشاركته بالبطولة، مشيداً بالنجاحات المهمة التي سجلها مواي تاي الإمارات، ووقوفه بمرتبة عالمية متقدمة، وفي صدارة المنتخبات العربية.

وأهدى النيادي إنجازات مواي تاي الإمارات الجديدة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، متقدماً بالشكر والامتنان للدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرياضة المواي تاي، ودور سموه الريادي في قيادة مسيرة اللعبة إلى أعلى المراتب العالمية.

وقال: «نعرب عن فخرنا وسعادتنا بالنتائج المتميزة للمنتخب في مشاركته ببطولة العالم للشباب، ونتوجه بالتهنئة والتبريكات إلى الأبطال المتوجين بالميداليات والجهاز الفني والإداري، وكافة أعضاء البعثة، تقديراً لجهودهم الكبيرة وأدائهم الفني الرائع، والمستوى المشرف الذي ظهر عليه المنتخب في المحفل العالمي الذي يشهد مشاركة نخبة اللاعبين الأبطال من كافة دول العالم».

وأضاف: «نفخر بإنجازات لاعبينا الأبطال والصورة المبهرة التي تابعها الجميع في حلبات النزالات، ومستوى التنافس القوي، والالتزام الكبير لحصد الانتصارات ورفع اسم الإمارات عالياً في أكبر بطولات العالم».

وقال ياسر سالم الساعدي، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي والكيك بوكسينج، رئيس البعثة: «نجاحات المنتخب في البطولة، تعود إلى دعم القيادة الرشيدة، واهتمام مسؤولي اتحاد اللعبة برئاسة عبدالله النيادي، ومتابعة طارق المهيري المدير التنفيذي، ودورهم في تطبيق أفضل البرامج والخطط وتهيئة عوامل وأسباب النجاح للمنتخبات الوطنية، مشيداً بجهود الكادر التدريبي والإداري واللاعبين، بمناسبة النجاحات الكبيرة لرياضة المواي تاي الإمارات، معرباً عن فخره بمستويات نجوم المنتخب الذين واجهوا نخبة من نجوم العالم وأبطال دول لها باع طويل في مسيرة اللعبة، مثل روسيا وأوكرانيا وأوزبكستان وتركيا والبرتغال وإيران، الأمر الذي يعكس الخبرات والإمكانيات الكبيرة التي وصل إليها نجومنا ودور التحضيرات والإصرار على تمثيل الإمارات بالصورة المبهرة».