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الرياضة

13 ألف متفرج في تدريبات «الظاهرة ويمبانياما»!

13 ألف متفرج في تدريبات «الظاهرة ويمبانياما»!
8 أكتوبر 2023 16:41

 
سان أنتونيو (أ ف ب) 

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تجمَّع أكثر من 13 ألف متفرج، في مركز فروست بانك في سان أنتونيو «تكساس» لمشاهدة حصة تدريبية لفريق سان أنتونيو سبيرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بقيادة نجمه الجديد العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما.
وقال الفرنسي «19 عاماً» في نهاية الحصة التدريب التي كانت مفتوحة أمام الجماهير وبالمجان: «لقد مر وقت طويل منذ أن لعبت أمام هذا العدد الكبير من الناس، ومن المؤكد أن ذلك له قيمة أكبر عندما يأتي من "قاعدة المشجعين" للفريق الذي كنت أتابعه منذ أن كنت صغيراً».
ويعتبر ويمبانياما أحد أبرز المواهب الصاعدة في جيله، حيث اختاره سبيرز في يونيو الماضي الرقم واحد في الدرافت، وتتوقع منه الجماهير الكثير في مستهل مشواره مع النادي في 24 أكتوبر الحالي عندما يلاقي دالاس مافريكس.
وسجل «الظاهرة» ويمبانياما «2,24 م»، خلال مباراة مصغرة لمدة أربعة أشواط مدتها 10 دقائق بين لاعبي سان أنتونيو، تسع نقاط مع خمس متابعات تحت هتافات 13200 متفرج، وهو رقم غير مسبوق في هذا النوع من الأحداث.
وكان ويمبانياما قال قبل أيام قليلة إنه «حزين على الكاميرون» عندما سُئل عن اختيار لاعب ارتكاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز جويل إمبيد الانضمام إلى المنتخب الأميركي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بدلاً من فرنسا أو الكاميرون.
وأضاف «ليس لدي رأي حقاً، إذا تم اختياري، سأقاتل مع الفرنسيين الآخرين من أجل الفوز باللقب».
ويبدأ سبيرز مبارياته التحضيرية للموسم الجديد «الاثنين» في أوكلاهوما سيتي ضد ثاندر.

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