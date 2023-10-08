الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بحضور نجوم كرة السلة الأميركية.. عشاء خيري لدعم «تحقيق أمنية»

بحضور نجوم كرة السلة الأميركية.. عشاء خيري لدعم «تحقيق أمنية»
8 أكتوبر 2023 16:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ناخبون: دورة استثنائية ومشاركة فاعلة في أبوظبي
ارتكبت حادثاً بسيارة صديقتها وسبتها بألفاظ نابية

بهدف إثراء حياة الأطفال المرضى ورسم البسمة على وجوههم، استضافت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA) حفل عشاء خيرياً في سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، دعماً لمؤسسة تحقيق أمنية، بحضور ضيوف شرف الحفل كريم عبدالجبار وراي ألين ونجم كرة القدم رونالدو الذين 
يزورون العاصمة، وكذلك خابي لام نجم منصة تيك توك الشهير، وصالح الماجري نجم كرة السلة التونسي، وستيف هارفي مقدم البرامج والمنتج الأميركي.
وشهدت الأمسية تحقيق أمنية سيف، المُقيم في أبوظبي، الذي حصل على جهاز مساعد شخصي بتقنية «آيغيز» لتعزيز قدرته على التواصل، فيما حصل زاييل على حذاء «جوردان أير رويال ري إيماجند 1».. وشارك الحضور في مزاد خيري لشراء مجموعة من المقتنيات النادرة للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية. 

رابطة كرة السلة الأميركية للمحترفين
أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
7 أكتوبر 2023
جندي أوكراني على مدرعة قرب منطقة دونيتسك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن خسائر للجيش الأوكراني في الأرواح والعتاد
اليوم 17:59
أبوظبي
علوم الدار
طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:42
بوجاتشار يُتوج بلقب طواف «إل لومبارديا» للمرة الثالثة
الرياضة
بوجاتشار يُتوج بلقب طواف «إل لومبارديا» للمرة الثالثة
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©