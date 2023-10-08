جيدراتيتي تفوز بلقب «دراجات السيدات»



دبي (الاتحاد)



تصدرت الألمانية أكفيل جيدراتيتي، والروسية ماريا بابينينا، والبريطانية ماي تشانينج الترتيب العام لمسافات 70 و40 و15 كيلومتراً في «سباق دي بي ورلد للدراجات الهوائية للسيدات»، الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 300 متسابقة، ونظمته شركة «فت جروب»، تحت رعاية موانئ دبي العالمية، واستضافت منافساته محمية المرموم الصحراوية.

وفازت جيدراتيتي بالمركز الأول في فئة الفردي المفتوحة لمسافة 70 كيلومتراً، من عمر 18-29 سنة، بعد إنهائها السباق في 01:49:18 ساعة، تبعتها مواطنتها أوليفيا باليسيتي بفارق أجزاء من الثانية، والأسترالية ماديسون بلاك.

وفي فئة الفردي للمواطنات 70 كيلومتراً، فازت غاية المحرزي بالمركز الأول، بعد إنهاء السباق في 01:55:15 ساعة، تبعتها موزة المنصوري، وشيخة الزعابي، وفي فئة 18-29 سنة فازت ميثاء العزيزي بلقب السباق في زمن 02:25:36 ساعة.

وفي فئة الفردي المفتوحة 70 كيلومتراً من عمر 30 - 49، فازت الألمانية كارمن بوسمانس بالمركز الأول بزمن 01:52:45 ساعة، وتبعتها الفلبينية أنجل جادلوك، والدنماركية هيلي باخوفن، وفي فئة الفردي المفتوحة 70 كيلومتراً من عمر 50 فما فوق فازت البريطانية سارة براون بالمركز الأول بزمن 02:07:58 ساعة، وتبعتها الأميركية نيتيس لينتون.

وفي فئة الفرق لمسافة 70 كيلومتراً فاز فريق شرطة دبي بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، بعد إنهاء الفريق السباق في 01:49:18 ساعة، تبعه آيرريكس للدراجات الهوائية، والوثبة للسيدات للدراجات الهوائية.



وفي فئة الفردي المفتوحة لمسافة 40 كيلومتراً من عمر 18-29، فازت الروسية ماريا بابينينا بالمركز الأول بزمن 01:04:24 ساعة، تبعتها الفلبينية ماريا كريستينا داناك، والبريطانية هانا روتش.

وفي فئة الفردي للمواطنات لمسافة 40 كيلومتراً، فازت فرح المري بالمركز الأول بزمن 01:06:58 ساعة، تبعتها هالة محمد بفارق أجزاء من الثانية، وخولة المهيري.

وفي فئة الفردي المفتوحة لمسافة 40 كيلومتراً من عمر 30-49، فازت السورية ربا حلاني بالمركز الأول بزمن 01:06:43 ساعة، تبعتها البرتغالية تانيا رودريجوس، والبريطانية كارلي مارتن، وفي فئة الفردي المفتوحة لمسافة 40 كيلومتراً من عمر 50 فما فوق، فازت التشيلية باميلا فوكس بالمركز الأول بزمن 01:21:17 ساعة، وتبعتها الفلبينية دينا سارمينتو بزمن 01:34:39 ساعة، والفلبينية ليونيلا روسال بزمن 01:36:40 ساعة.

وفي فئة الفرق لمسافة 40 كيلومتراً، فاز فريق آيرريكس بالمركز الأول بزمن 01:06:07 ساعة، تبعه الوثبة للسيدات بزمن 01:06:58 ساعة، وسبينس بزمن 01:14:17 ساعة.

وفازت البريطانية ماي تشانينج بالمركز الأول في فئة الفردي المفتوحة للشابات لمسافة 15 كيلومتراً، بزمن 26:08 دقيقة، تبعتها الفلبينية أنجلين كلير بانجانيبان، وميرا الفلاسي.

وفي فئة الفردي المفتوحة للبالغات لمسافة 15 كيلومتراً فازت خولة عمر بالمركز الأول بزمن 28:15 دقيقة، تبعتها الفلبينية رونا تانجيلون، والصربية سونيا اراكوفيتش، وفي فئة الفرق لمسافة 15 كيلومتراً، فاز فريق الوثبة للسيدات بالمركز الأول، تبعه دي بي ورلد، وشرطة دبي.