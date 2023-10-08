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الرياضة

مارسيليا.. «أول فرحة» مع جاتوزو

مارسيليا.. «أول فرحة» مع جاتوزو
8 أكتوبر 2023 17:27

 
باريس (أ ف ب) 

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حقق مارسيليا انتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جينارو جاتوزو بفوزه الكبير على ضيفه لوهافر 3-0، في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وبكر مارسيليا بالتسجيل بفضل «النيران الصديقة»، عندما تابع القائد المدافع السنغالي أرونا سانجانتي كرة بالخطأ في مرمى فريقه.
وأضاف المهاجم الدولي الجابوني بيار إيميريك أوباميانج الهدف الثاني، بعد ثلاث دقائق، إثر تمريرة من الدولي المغربي أمين حارث «21»، وتلقى لوهافر ضربة موجعة بطرد مدافعه رسول ندياي في الدقيقة 40 بعدما نال الإنذار الثاني.
وعزز السنغالي إسماعيلا سار تقدم الفريق الجنوبي بالهدف الثالث مستغلاً كرة بـ «الكعب» من أوباميانج «84».
وهي المباراة الثالثة لمارسيليا بقيادة جاتوزو خليفة الإسباني مارسيلينو المستقيل من منصبه في 20 سبتمبر الماضي، حيث خسر الأولى أمام مضيفه موناكو 2-3 في الدوري، وسقط في فخ التعادل في الثانية أمام ضيفه برايتون الإنجليزي 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
وهو الفوز الأول لمارسيليا في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، والأول في الدوري، بعد تعادلين وخسارتين، والثالث له هذا الموسم، ورفع رصيده الى 12 نقطة.
في المقابل، مني لوهافر العائد حديثاً إلى دوري الأضواء، بخسارته الثانية توالياً، والثالثة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر.

فرنسا
الدوري الفرنسي
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