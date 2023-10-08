بوجاتشار يُتوج بلقب طواف «إل لومبارديا» للمرة الثالثة

روما (وام)



حقق السلوفيني تادي بوجاتشار وفريق الإمارات للدراجات الهوائية، الفوز الثالث على التوالي، في طواف «إل لومبارديا»، آخر بطولة كلاسيكية كبرى لهذا الموسم.

وأقيم السباق الإيطالي لمسافة 238 كم، بدءاً من كومو إلى بيرجامو، وجاء الفوز في نسخة 2023 مختلفاً عن السباقين الماضيين، حيث وصل بوجاتشار منفرداً إلى خط النهاية، بعد يوم شاق بدأ بحظ سيئ لفريق الإمارات، بعد انسحاب سيورد باكس من السباق، عقب تعرضه لكسر في عظم الفخذ، جراء الحادث الذي وقع له.

وكانت اللحظة الحاسمة في السباق هي الطريق الصاعد باسو دي جاندا «بطول 9.3 كم وبنسبة ارتفاع 7.1%»، حيث تكونت عند الطريق الصاعد مجموعة رئيسية، ظل خلالها 11 دراجاً فقط، في صدارة السباق الذي مثل فريق الإمارات خلاله، كل من بوجاتشار وآدم ييتس.

وبعد معركة شديدة على طول المسار، احتفظ الدراجان بالترتيب السابع في قمة الطريق الصاعد، على بُعد 30 كم من خط النهاية.

وانطلق بوجاتشار على الطريق الصاعد وعند الهبوط، وظهر المتسابق السلوفيني بصورة مثالية، حيث تمكن من التحكم في دراجته عند المنعطفات، ونجح في بناء فجوة قدرها 45 ثانية، والتي احتفظ بها أمام الدراجين المطاردين له.

وعند الاقتراب من الطريق الصاعد الأخير في المسار «كول أبرتو بطول 1.3 كم بنسبة ارتفاع 7.2%»، كان بوجاتشار متقدماً عن منافسيه بدقيقة، وتمكن من عبور خط النهاية، بفارق 51 ثانية عن أندريا باجيولي وبريموز روجليك، وحل آدم ييتس في المركز السادس.

وقال بوجاتشار: «نجحت في اجتياز المنحدرات بسهولة وبشكل أفضل، مما كنت عليه قبل عامين، وتمكنت من الانطلاق بمفردي إلى نقطة الوصول، برغم الشد العضلي الذي أصابني، وحاولت تنظيم جهودي فأبطأت قليلاً، على أمل ألا يكون هناك تنسيق في المجموعة المطاردة، فكان ذلك تحدياً كبيراً».

وأضاف: «كان أمراً رائعاً أن أحقق الفوز بثلاث نسخ متتالية في ثلاث مشاركات، وما جعل هذا الفوز متميزاً، هو وصولي منفرداً إلى خط النهاية، وهو ما جعلني مستمتعاً حقاً بآخر كيلومترين في السباق».

يذكر أن «إل لومبارديا» هو الانتصار الـ17 لبوجاتشار هذا الموسم، والكلاسيكي الثاني لهذا العام بعد طواف فلاندرز.