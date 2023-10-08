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«الملك» يصطاد «الصقور» بـ «الثلاثة»

«الملك» يصطاد «الصقور» بـ «الثلاثة»
8 أكتوبر 2023 20:03

رضا سليم (دبي) 
حقق الشارقة الفوز على فريق الإمارات 3-1، في المباراة التي جرت بملعب نادي الإمارات، ضمن «الجولة الخامسة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الملك» رصيده إلى «النقطة التاسعة»، بينما تجمد رصيد «الصقور» عند «النقطة الخامسة».
وجاءت أهداف الشارقة عن طريق سبيستيان تيجالي «هدفين» في الدقيقتين 10 و53، وماريجا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، فيما أحرز هدف الإمارات الوحيد، ليثييري سيلفا.
جاءت المباراة متوسطة فنياً، رغم سيطرة الضيوف على مجريات اللعب في البداية، ومحاولة تسجيل هدف مبكر، وهو ما حدث عن طريق تيجالي في الدقيقة 10، من تمريرة بيانيتش، حولها رأسية في الزاوية البعيدة، ويعود «أصحاب الأرض» من جديد، ويظهر عمر كيتا بمستوى متميز، وفي الدقيقة 36 ينطلق بسرعة، ويسدد بقوة ترتد من القائم، ويتابعها ليثيري سيلفا، ويضعها في المرمى، مدركاً التعادل لـ «الصقور». 
شهدت الدقيقة 34 خروج عثمان كمارا للإصابة، ومشاركة خالد باوزير، وينقل كمارا إلى المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة، والاطمئنان أكثر على سلامته، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
ومع بداية الشوط الثاني، يحاول «الملك» من جديد التقدم، وتشهد الدقيقة 53 «صورة كربونية» من الهدف الأول، إثر تمريرة بيانيتش، ينجح تيجالي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، وهو الهدف 181 له، خلال 224 مباراة بدوري المحترفين، والهدف 11 له في مرمى «الصقور» خلال 12 مباراة، ورغم محاولات «الصقور» للعودة، إلا أن الدقائق الأخيرة جاءت بالجديد لمصلحة «الملك»، بعدما نجح موسى ماريجا في تسجيل هدفه الأول بدوري أدنوك للمحترفين، والثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3-1.

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