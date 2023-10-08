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العروبة يتمسك بصدارة «الأولى».. والظفرة يعبر مسافي

العروبة يتمسك بصدارة «الأولى».. والظفرة يعبر مسافي
8 أكتوبر 2023 20:11

معتصم عبدالله (دبي)

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تمسك العروبة بصدارته المستمرة لدوري الدرجة الأولى، بفوزه الخامس على التوالي على مضيفه الرمس 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الأخير ضمن «الجولة الخامسة»، والتي شهدت فوز الظفرة «الوصيف» على مسافي 4-2، فيما احتفل جلف يونايتد وجلف أف سي بباكورة انتصاراتهم على مضيفه الفجيرة 1-0، والثاني أمام مصفوت 3-0.
ويدين العروبة بفوزه الخامس على التوالي لأهداف الثنائي محمد ديوب «ثنائية» في الدقيقتين 45 و68، و«البديل» الحساني تامبورا في الدقيقة 79، فيما سجل «ثنائية» أصحاب الأرض لوكاس سيلفا في الدقية 10، وجواو سانتوس في الدقيقة 56، وشهدت المباراة طرد جابريل سانتانا مدافع الرمس بالانذار الثاني في الدقيقة 45، ورفع العروبة رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، مقابل بقاء الرمس برصيد 3 نقاط، ليتراجع إلى المركز 15.
وعاد «فارس الظفرة» بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه مسافي بالفوز 4-2، وسجل أهداف «الضيوف» منصور الحربي في الدقيقة 7، انتونيو جونيور في الدقيقة 40، وأفوب في الدقيقة 65، خليل الحمادي في الدقيقة 85، فيما أحرز هدفي مسافي رادوفانوفيك في الدقيقة 34، وسالم راشد في الدقيقة 59، ورفع الظفرة رصيده إلى 11 نقطة في «الوصافة»، مقابل 7 نقاط لمسافي السادس.

دوري الدرجة الأولى
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