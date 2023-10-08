«دولي بناء الأجسام» يمنح 3 حكام من الإمارات «شهادة محترف»

الفجيرة (الاتحاد)

منح الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، بطولة العالم للهواة والمحترفين التي أُقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، علامة التميز فنياً وتنظيمياً، بعد نجاح الحدث الذي شهد مشاركة أبرز لاعبي العالم في «نسخة استثنائية»، ورافقها منح الفجيرة لقب عاصمة العالم ببناء الأجسام، بوصفها وجهة رياضية دولية على مستوى العالم. وأشاد الاتحاد الدولي بجهود حكام بناء الأجسام الإماراتيين الذين أداروا المنافسات، وهم الحكم الدولي فيصل الغيص الزعابي، رئيس لجنة حكام بناء الأجسام، والحكم الدولي محمد شاهين الحوسني، والحكم الدولي عبدالله جمال، ومنح كل منهم شهادة «حكم محترف» على مستوى العالم، في أحد أبرز الإنجازات الدولية لرياضة بناء الأجسام الإماراتية.

وفي اليوم الختامي، توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والمهندس محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة، وخليل معروف مدير البطولة، والدكتور روفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي الأبطال، حيث حصلت روسيا على ذهبيتين وبرونزية، ومصر «ذهبية وفضية»، وتوزعت باقي الميداليات على لاعبي نيجيريا وبيلاروسيا وسورينام والبرتغال وأميركا وأنجولا وبلجيكا.

وثمن المهندس محمد عبيد بن ماجد، رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة للبطولة، مما أسهم في أن تحصد البطولة أعلى درجات النجاح، مشيداً بالمستويات الفنية المتميزة التي أسفرت عنها المنافسات، ووصفها بأنها رفيعة المستوى، وبما يليق بتاريخ بطولات بناء الأجسام التي تقام في الفجيرة منذ 23 عاماً، وأثنى على التعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام، وعلى جهود مدير البطولة خليل معروف وأعضاء اللجنة، مؤكداً أن العمل يتواصل لنجاحات مستقبلية.

جهود الاتحاد

ثمن الحكم الدولي محمد شاهين الحوسني الجهود التي يبذلها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والتي أسهمت في التطور الكبير للمحكمين الإماراتيين، مؤكداً أنه سيتم نقل مكتسبات شهادة الاحتراف للحكام الشباب، تحقيقاً للاستدامة الرياضية.