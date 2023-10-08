«الأبيض» يبدأ معسكر دبي بـ«جلسة تحفيز»

معتز الشامي (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني، اليوم، تدريباته في المعسكر المغلق الذي يدخله جميع اللاعبين في دبي، وذلك على ملعب استاد آل مكتوم بدبي، ويستمر حتى الـ17 من الشهر الجاري، حيث يلتقي منتخبنا شقيقه الكويتي ودياً الخميس المقبل، ثم يختتم المعسكر بودية نظيره اللبناني يوم 17 من الشهر نفسه.

ويأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من تجهيز المنتخب، لخوض سباق التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، حيث يبدأها «الأبيض» بمواجهة في نوفمبر المقبل، بينما أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة مع البحرين، والفائز من مباراتي اليمن مع سريلانكا ونيبال مع لاوس.

ويبدأ المعسكر اليوم، باجتماع موسع يعقده الجهاز الفني بجميع اللاعبين، بهدف «تحفيز» جميع اللاعبين، ومطالبتهم بظهور مميز خلال الحصص التدريبية، خاصة أن القائمة المستدعاة تشهد ضم وجوه جديدة، وعدد من مواهب المنتخب الأولمبي، بالإضافة للاعبي «الحرس القديم» بصفوف المنتخب، والمواهب الشابة التي حصلت على الفرصة في آخر عامين وأثبت نجاحاً كبيراً.

وكان الجهاز الفني بقيادة بينتو، استدعى 29 لاعباً لمعسكر أكتوبر بدبي، هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، محمد الشامسي في المرمى، وعبد الله العطاس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، خالد الظنحاني، أحمد جميل، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد محمود، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان، وكايو كانيدو.

وأشعل البرتغالي بينتو، مدرب منتخبنا الوطني، الحماس بين جميع اللاعبين، في ظل إصراره على تأكيد أهمية التنافس القوي فيما بينهم لدخول تشكيلة المنتخب الأساسية، بالإضافة لضرورة التحلي بالجدية اللازمة في جميع التدريبات، والمباريات التي يخوضها المنتخب، وهو ما وضح خلال معسكر كرواتيا، الذي انتهى بالفوز برباعية أمام منتخب كوستاريكا ودياً، وهي المباراة التي قدم خلالها «الأبيض» أفضل أداء جماعي منذ سنوات.

ويأتي المعسكر الحالي ليكون فرصة جيدة للغاية، لتجربة أكثر من لاعب يمكنهم دخول تشكيلة المنتخب، وتقديم الأداء الأفضل، في ظل مسار الفريق على خطة «إحلال وتجديد» مدروسة يجريها بينتو وجهازه المعاون، فضلاً عن تجديد دماء المنتخب بشكل مستمر منذ أغسطس الماضي مع الجهاز الفني الحالي.

وشهدت القائمة الحالية استدعاء 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي، بخلاف حارب عبد الله، الذي يلعب للمنتخب الأول منذ فترة طويلة، بجانب سلطان عادل لاعب اتحاد كلباء، بينما تشهد القائمة وجود 5 عناصر للمرة الأولى مع الأبيض من لاعبي الأولمبي، وهم خالد توحيد «حارس الشارقة»، وزايد سلطان وأحمد محمود من «الجزيرة»، عيسى خلفان «العين»، وعمر حسين هيكل مدافع فريق 21 بنادي الوصل، إلى جانب حازم محمد لاعب العين الشاب، الذي سبق وتم استدعاؤه في معسكر كرواتيا الأخير، فيما يعود لتشكيلة المنتخب كل من محمد العطاس وأحمد جميل، بعد شفائهما من الإصابة واستعادة كلا اللاعبين كامل اللياقة البدنية والفنية.

ويحصل أكبر عدد من اللاعبين في القائمة المعلن عنها، على فرصة اللعب في الوديتين أمام الكويت ولبنان، بهدف الوقوف على قدرات اللاعبين، وما يمكن أن يقدموه خلال المواجهات الدولية، قبل الاستقرار على قوام التشكيل الأساسي للمنتخب، الذي يخوض المعسكر المنتظر في نوفمبر المقبل، ثم معسكر ديسمبر الذي يسبق انطلاقة كأس آسيا 2023، الذي تستضيفه الدوحة في يناير من العام المقبل.