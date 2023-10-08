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«العميد» يوقف سلسلة «الزعيم» بـ «النصر» الثاني

«العميد» يوقف سلسلة «الزعيم» بـ «النصر» الثاني
8 أكتوبر 2023 22:28

معتصم عبدالله (دبي)
نجح النصر في إيقاف سلسلة نتائج العين الإيجابية، بعدما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم 1-0، على استاد آل مكتوم، في قمة ختام «الجولة الخامسة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل البوسني سمير ميميسيفيتش الهدف الوحيد في الدقيقة 71، ليقود «الأزرق» إلى الفوز الأول على ملعبه أمام «الزعيم» منذ فبراير 2014.
ورفع «العميد»، بفضل الانتصار الثاني على التوالي، رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم إلى المركز التاسع، فيما بقى «الزعيم» الذي تكبد الخسارة الأولى، بعد 8 انتصارات متتالية في كل المسابقات، برصيد 12 نقطة في مركز الوصافة، وشهدت المباراة طرد «البديل» جوناتاس سانتوس بالإنذار الثاني في الدقيقة 82.
واستحق الشوط الأول للقمة، وصف «شوط الفرص الضائعة»، بعدما بادر العين إهدار الفرص، من محاولتين على التوالي، لمهاجمه لابا كودجو، الأولى في الدقيقة 4، من تمريرة خلف الدفاع، رواغ بها الحارس أحمد شمبيه، قبل أن يسدد كرة بعيدة فوق المرمى، تبعتها محاولة ثانية للاعب نفسه داخل المنطقة، من تمريرة يحيى نادر، سددها لابا أرضية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى النصر.
في المقابل، أهدر عادل تعرابت قائد «العميد» الفرصة الأبرز لفريقه في الدقيقة 31، من انفراد تام بمرمى العين، في غياب الحارس خالد عيسى، ليسدد كرة أبعدها المدافع إريك من على خط المرمى.
وعلى غرار الشوط الأول، تواصل إهدار الفرص من الفريقين في «النصف الثاني»، بعدما تصدى خالد عيسى لتسديدة البوسني سمير ميميسيفيتش من خارج المنطقة في الدقيقة 52، في المقابل تصدى شمبيه لرأسية لابا من ركنية نفذها كاكو، وأبعدها حارس النصر إلى ركنية في الدقيقة 58.
وأنهى سمير ميميسيفيتش سلسلة الفرص المهدرة، بافتتاحه التسجيل لـ «العميد» من تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 71، مستفيداً من كرة هيأها عادل تعرابت بذكاء، وهو الهدف الثاني للاعب الوسط البوسني في موسمه الثاني في الدوري مع «العميد».
وتعقد موقف العين بعد طرد «البديل» جوناتاس سانتوس بالإنذار الثاني في الدقيقة 82، بقرار من الإيطالي ماوريزو مارياني الذي قاد طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة.

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