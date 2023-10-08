«حشيم 40» بطل «العالية للبوانيش الشراعية»

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج «حشيم 40» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي، بلقب الجولة الثانية لسباق العالية للبوانيش الشراعية، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي. وجاء «نمران 39» وصيفاً، بقيادة المالك والنوخذة عمر عبدالله المرزوقي، وحل «زلزال 63» ثالثاً بقيادة المالك والنوخذة محمد مروان المرزوقي.

وأقيم السباق لمسافة 7 أميال بحرية، بمشاركة 60 بانوشاً، أبحرت من جزيرة مصنوعة باتجاه سارية العلم، إلى مقر النادي، وكرم الفائزين سعيد حميد المهيري، رئيس قسم الصيانة والدعم الفني بالنادي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية، وخليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.