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الرياضة

استقبال حافل لمنتخب قفز الحواجز

استقبال بالورود لأبطال منتخب قفز الحواجز (وام)
9 أكتوبر 2023 01:41

دبي (وام)

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حظيت بعثة منتخب قفز الحواجز باستقبال حافل بالورود، لدى وصولها إلى مطار دبي، قادمة من الصين، بعد مشاركتها الإيجابية في دورة الألعاب الآسيوية، وحصد 3 ميداليات «فضية واحدة وبرونزيتان» في منافستي الفرق والفردي.
ونال فرسان المنتخب محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي برونزية منافسة الفرق، وعمر المرزوقي وعبدالله المري فضية وبرونزية الفردي.
وكان في استقبال البعثة قيس الظالعي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، ومن اتحاد الفروسية عبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق، وحسام زميت، رئيس قسم قفز الحواجز والترويض.
وأكد فرسان منتخب الحواجز محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، أن الإنجاز يتوّج الدعم اللامحدود للمنتخب، من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وأثنوا على رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، للمنتخب، في الإعداد بالمعسكر الصيفي في ألمانيا، وعلى مدى السنوات الماضية.
كما ثمنوا اهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، للمنتخب، وحرصها على توفير متطلبات نجاحه وتميزه، ما كان له الأثر الملموس في الإنجازات التي تحققت، بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وحصد 3 ميداليات في الألعاب الآسيوية. وهنأ قيس الظالعي فرسان المنتخب على الإنجاز الكبير والتاريخي في الألعاب الآسيوية، والمستوى المتطور في منافسات الحواجز، وقال: إن الميداليات المحققة تمثل إنجازاً كبيراً لفروسية الإمارات، بفضل دعم القيادة الرشيدة، للرياضة بشكل عام، وللفروسية بشكل خاص، ودافعاً نحو المزيد من الإنجازات.

قفز الحواجز
مطار دبي الدولي
دورة الألعاب الآسيوية
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