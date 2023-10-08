الجو جيتسو.. «عودة أبطال الذهب»

أبوظبي (الاتحاد)

عادت بعثة منتخب الجو جيتسو إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي أُقيمت في مدينة هانجتشو الصينية من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، وحصولها على 10 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و3 ميداليات برونزية.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة لدى عودتها إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، والعقيد الدكتور سعود الجنيبي نائب مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية، وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية الوطنية وممثلي الرعاة وشركاء الاتحاد الاستراتيجيين.

وضمت بعثة منتخب الجو جيتسو إلى دورة الألعاب الآسيوية، محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، رئيس البعثة، وفهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، ومحمد حسين المرزوقي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، باتحاد الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، ومدرب المنتخب الوطني رامون ليموس، وأعضاء الجهاز الفني، إضافة إلى 16 لاعباً ولاعبة من أعضاء المنتخب.

ونجح منتخب الجو جيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مع ختام مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، في تحقيق حصيلة تاريخية بلغت 10 ميداليات، بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، وبذلك يصبح هذا العدد من الميداليات هو الأكبر في تاريخ أي رياضة قتالية أو غير قتالية، وتصدرت الإمارات بذلك الترتيب العام لمنافسات الجو جيتسو في دورة الألعاب الآسيوية، وسيطرت على نصف ميداليات الجو جيتسو في الدورة.

وحقّق كل من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني خالد الشحي وفيصل الكتبي وشما الكلباني وأسماء الحوسني الميدالية الذهبية، فيما تمكّن كل من محمد السويدي وخالد البلوشي وبلقيس الهاشمي من تحقيق الميدالية الفضية، بينما نجح مهدي العولقي وسعيد الكبيسي وشمسة العامري في تحقيق الميدالية البرونزية.

وأكد محمد سالم الظاهري أن هذا الإنجاز التاريخي لصقور الجو جيتسو، هو بمثابة هدية قيّمة للوطن وقيادته وشعبه، وأن السر وراء نجاح جو جيتسو الإمارات في تحقيق الألقاب والأمجاد العالمية يكمن في الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة للرياضة عموماً وللجو جيتسو خصوصاً، منوهاً بدور الاتحاد وفريق عمله برئاسة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، في تحقيق رؤية القيادة في ترسيخ الريادة العالمية لرياضة الجو جيتسو الإماراتية، وتسيدها لمنصات تتويج أكبر البطولات والمحافل القارية والدولية.

ووصف محمد سالم الظاهري مشهد استقبال أبطال المنتخب الوطني العائد إلى الدولة، بأنه يعكس قيمة الإنجاز الذي سطّره أبناء وبنات الوطن الذي اعتادوا تشريفه وتمثيله خير تمثيل في جميع المحافل والبطولات العالمية. وأضاف: «إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات الرياضية المتميزة التي تواكب طموحات وأحلام قيادة وشعب دولة الإمارات في تبوؤ الريادة وتحقيق المركز الأول».

وقال الظاهري: «تحدثت طويلاً مع الأبطال بعد تحقيقهم لهذا الإنجاز التاريخي، وأوضحت لهم أن الوصول إلى القمة صعب، ولكن الحفاظ عليها أصعب، ومنذ هذه اللحظة سنبدأ التجهيز والتحضير لدورة الألعاب الآسيوية القادمة في اليابان 2026، وهدفنا كما كان على الدوام، مواصلة الحفاظ على القمة، وتسجيل رقم قياسي جديد على صعيد الرياضة».

من جانبه، قال مبارك المنهالي، إن التحضير لهذه البطولة بدأ فعلياً في عام 2019، وأهدافنا كانت واضحة منذ البداية بأهمية تحقيق إنجاز أكبر من ذلك الذي تحقق في جاكرتا عام 2018، ونجحنا بذلك بفضل الله وبفضل عزيمة أولئك الأبطال الذين يمثلون نموذجاً يحتذى به في البذل والعطاء والإصرار على قهر المستحيل.

وأضاف: «لا أخفي أننا كنا نتطلع لعدد أكبر من الميداليات نظراً لكوننا نملك كل المقومات المطلوبة، ولكن هذه المنافسات الكبرى تحسم عن طريق بعض الجزئيات الصغيرة، والأهم من ذلك أن أبطالنا الشباب خرجوا بالكثير من المكاسب، ولا تزال الفرصة سانحة أمامهم للنمو والتطور في الرياضة وصعود منصات التتويج في الاستحقاقات القادمة».

وأكّد محمد حسين المرزوقي، أن استقبال أبطال الإمارات، هو جزء يسير وبسيط لقاء ما قدموه من بذل وتضحيات خلال الموسم، بدءاً ببطولة آسيا وبطولتي الجائزة الكبرى في تايلاند وباريس، مروراً ببطولتي العالم في منغوليا وكازاخستان، والآن في دورة الألعاب الآسيوية، وفي كل تلك البطولات نجح أبطال وبطلات المنتخب في إهداء قيادة وشعب الإمارات إنجازات استثنائية تعكس نجاح مشروع الجو جيتسو الإماراتي ومكانته العالمية».

وأضاف: «ما قدمّه هؤلاء الأبطال خلال الفترة الماضية، جدير بالتقدير والاحترام والثقة التي يوليها لهم قادتهم وشعبهم، ففي الوقت الذي كان الجميع بقرب عائلاتهم وأحبائهم يجتمعون في المناسبات المختلفة، قضى لاعبو ولاعبات المنتخب جلّ أوقاتهم في التدريب والعمل والمشاركة في المعسكرات الخارجية؛ لأنهم يعلمون أن تمثيل الدولة وتشريفها مسؤولية كبرى وواجب مقدّس، وقد ضربوا أروع الأمثال في التضحية والعطاء، ليقدموا بعد ذلك أجمل عيدية للوطن من خلال ما سطروه من إنجازات».