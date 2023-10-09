برشلونة.. «التعادل المخيب»

مدريد (أ ف ب)

تجنب برشلونة حامل اللقب هزيمته الأولى للموسم، وأنقذ نقطة التعادل 2-2، قبل خمس دقائق على نهاية اللقاء أمام مضيفه غرناطة، في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفضل «البديل» سيرجي روبرتو.

وبهذا التعادل المخيب، تراجع برشلونة من «الوصافة» الى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر، ونقطة خلف جاره جيرونا.

وبغياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة، وضد فريق لم يفز عليه في آخر ثلاث مواجهات بينهما، كانت البداية صعبة جداً على برشلونة، إذ وجد نفسه متخلفاً بعد 17 ثانية فقط، على البداية بهدف لبراين ساراكوسا الذي وصلته الكرة بتمريرة بينية من الأرجنتيني لوكاس بوي، بعدما خسرها جافي، سددها في شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن.

وضغط رجال تشافي هرنانديز، بحثاً عن التعادل الذي كان قريباً منهم، لولا تألق الحارس البرتغالي أندري فيريرا، في وجه محاولة مواطنه جواو فيليكس «16»، ثم تدخل لصد محاولة جافي «20».

وبعد ذلك محاولة بعيدة غير موفقة لجواو فيليكس «24»، صدم ساراكوسا العملاق الكاتالوني، بهدف ثانٍ رائع له في اللقاء وخامس هذا الموسم، بعدما وصلته الكرة بتمريرة بينية من جيرار جومباو، كسر مصيدة التسلل، ثم تلاعب بالفرنسي جول كونديه، قبل أن يسدد بشكل رائع في شباك تير شتيجن «29».

ولكن الشاب المتألق لامين يامال، نجح في تقليص الفارق، قبيل انتهاء الشوط الأول، بعدما وجد نفسه وحيداً أمام الشباك الخالية، إثر تمريرة من جواو فيليكس «45»، ليصبح عن 16 عاماً و87 يوماً أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، محطماً رقم الكاميروني فابريس أولينجا الذي كان يبلغ 16 عاماً و98 يوماً، حين سجل لملقة في الفوز على سلتا فيجو 1-0 في اليوم الأول من موسم 2012-2013.

وسبق للمغربي الأصل أن أصبح في أبريل أصغر لاعب في برشلونة يلعب أساسياً عن 15 عاماً و290 يوماً، ثم بات الشهر الماضي أصغر لاعب يدافع عن ألوان المنتخب الإسباني وأصغر هداف، وذلك في الفوز على جورجيا 7-1 في تصفيات كأس أوروبا 2024.

وحاول برشلونة جاهداً في الشوط الثاني لإنقاذ نقطة على أقل تقدير، وحصل على فرص عدة عجز عن ترجمتها، أبرزها لفيران توريس الذي اصطدم بتألق الحارس فيريرا «69»، لكن الفرج جاء عبر «البديل» سيرجي روبرتو الذي أدرك التعادل في الدقيقة 85، بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي، وكرة صدها فيريرا، لكنه لم يمنعها من دخول شباكه.

وكان ساراكوسا قريباً من إعادة ملقة إلى المقدمة، لكن القائم وقف حائلاً دون ذلك، ثم حرم برشلونة من هدف فوز قاتل لجواو فيليكس بداعي التسلل على فيران الذي أثر على اللعبة «93».

وأهدى الفرنسي أنطوان جريزمان المضيف أتلتيكو مدريد فوزاً قاتلاً على فريقه السابق ريال سوسيداد 2-1 من ضربة جزاء، ما سمح لنادي العاصمة باستعادة المركز الرابع من أتلتيك بلباو.

ودخل الفريقان اللقاء في وضع معنوي جيد جداً، بعد فوز كل منهما بمبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، وأربع في مختلف المسابقات «واحد لكل منهما في دوري أبطال أوروبا»، لكنهما كانا في طريقهما للاكتفاء بالتعادل، قبل أن يقول جريزمان كلمته ضد فريق بداياته، ويمنح نادي العاصمة الانتصار السادس هذا الموسم.

وبذلك، استعاد أتلتيكو الذي لم يخسر على أرضه أمام سوسيداد في جميع المسابقات منذ السقوط أمامه 0-1 في الدوري في 10 مارس 2013، المركز الرابع من أتلتيك بلباو الفائز على ألميريا 3-0، رافعاً رصيده الى 19 نقطة أمام بلباو بنقطتين وجار الأخير سوسيداد بفارق أربع نقاط.

وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الشوط الأول، متقدماً بهدف البرازيلي صامويل لينو، بعد تمريرة طويلة من كوكي «22»، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 73، حين تمكن القائد ميكل أويارسابال من إدراك التعادل لسوسيداد بتسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من كارلوس فرنانديز.

لكن كارلوس فرنانديز نفسه أهدى أتلتيكو الفوز التاسع على سوسيداد في آخر 11 مواجهة بينهما «من دون خسارة في هذه السلسلة لنادي العاصمة«، بعد تسببه بضربة جزاء، نتيجة لمسه الكرة في المنطقة المحرمة، انبرى لها جريزمان بنجاح «89»، ليلحق بالنادي الذي أطلقه إلى النجومية، وتدرج في فرقه العمرية هزيمته الثانية هذا الموسم.

وشعر الفرنسي بالأسف حيال الطريقة التي خسر بها فريقه السابق، قائلاً لشبكة «دازون» للبث التدفقي «في النهاية، عندما يتخذ الحكم قراره ستكون الأمور معقدة، وسيحصل ما حصل، يتوجب عليهم إصدار قانون يقول إنه إذا لمست الكرة اليد فإنها ضربة جزاء، وإذا لم تلمسها ليست ضربة جزاء من دون أن يكون الأمر منوطاً بتفسيرات الحكم».

وتابع «الآن فُسِرَ الأمر لمصلحتنا وفزنا، لكن في ظروف أخرى سيكون الوضع مختلفاً».