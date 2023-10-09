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ساكا يقطع «السلسلة 87»!

ساكا يقطع «السلسلة 87»!
9 أكتوبر 2023 08:22

لندن (د ب أ)

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كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، أن بوكايو ساكا، لاعب الفريق اللندني، لن ينضم إلى منتخب إنجلترا خلال فترة رزنامة المباريات الدولية المقبلة. وغاب ساكا عن مباراة أرسنال ضد ضيفه مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بفوز الفريق الملقب بـ «المدفعجية» 1- صفر، بسبب معاناته من مشكلة في أوتار الركبة خلال المباريات الأخيرة.
وتسبب غياب ساكا أمام مانشستر سيتي، في إنهاء سلسلة ظهوره في 87 مباراة متتالية مع أرسنال بالدوري الإنجليزي، فيما يؤكد أرتيتا غيابه أيضاً عن منتخب إنجلترا في فترة أجندة المباريات الدولية.
ويلعب منتخب إنجلترا أمام أستراليا يوم الجمعة المقبل في مباراة ودية، قبل أن يضرب موعداً نارياً مع منتخب إيطاليا، بعدها بأربعة أيام في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقررة بألمانيا.
وأوضح أرتيتا في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: لا، لن يشارك، لم يتدرب ولو مرة واحدة في الفترة الأخيرة، إنه غير متاح للعب كرة القدم في الوقت الحالي.
وخرج ساكا «22 عاماً»، وهو مصاب خلال خسارة أرسنال 1-2 أمام مضيفه لانس الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما لم يتمكن من إكمال مباراة بورنموث يوم السبت الماضي بالدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز الفريق 4- صفر.
 كان جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا قد صرح يوم الخميس الماضي، بأنه لن يخاطر بالدفع بساكا، على الرغم من أن مواجهة إيطاليا تعتبر حاسمة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في تصفيات أمم أوروبا.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
مانشستر سيتي
أرتيتا
بوكايو ساكا
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