مبابي.. «انعدام الوزن»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم فوز باريس سان جيرمان على استاد رين 3-1، في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، إلا أن النجم الشاب كليان مبابي «24 عاماً»، لم يكن في حالته الطبيعية، ويبتعد كثيراً عن مستواه العالي المعروف، بجانب «الصيام» عن التهديف منذ 4 مباريات، على غير عادته وهوايته التي يستمتع بها، وهي تسجيل الأهداف، وحمله للقب الهداف التاريخي لـ «الباريسي».

وبدا مبابي في مباراة استاد رين عديم الفاعلية وغير سعيد، بل ومستاء، وظهر ذلك بوضوح على ملامح وجهه المتجهمة، ما دفع جميع وسائل الإعلام الفرنسية إلى الحديث عن دخوله مرحلة معقدة من مسيرته الكروية الناجحة، مع بداية فصل خريف صعب.

وأشارت معظم الصحف الرياضية الفرنسية، إلى أن مباراة استاد رين لم تكن البداية لهذه الحالة الغريبة التي يعيشها مبابي، إذ يرجعها البعض إلى عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به الشهر الماضي أثناء مباراة أوليمبيك مارسيليا «4 - صفر»، والتي خرج منها في الشوط الأول، واستعجاله العودة بعدها، بينما يرجعها البعض الآخر إلى «صدمة» الهزيمة الثقيلة من نيوكاسل يونايتد على ملعب «سانت جيمس بارك»، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال، وظهرت فيها «أسوأ نسخة» من بطل العالم المتوج بـ «مونديال 2018».

وكرست المباراة حالة عدم الفاعلية التي لم يعتدها مبابي وفقدانه حاسة التهديف، إذ إن مباراة نيوكاسل لم تكن الأولى، وإنما سبقها 3 لقاءات أخرى لم يسجل فيها «فتى بوندي المدلل» أي هدف.

ولاحظ الكثير من المراقبين ومحللي المباريات، أن مبابي بدا في معظم مبارياته الأخيرة، كما لو فقد الدافع والحافز، وكان وجهه متجهماً دائماً، ويفتقد الكثير من مهاراته الفنية، في الاختراق والسرعة والمراوغة المجدية، إضافة إلى عدم التحكم في الكرة بصورة سليمة، وافتقاده «اللمسة الأخيرة» التي تأتي بالأهداف، وإن كان ذلك لا ينفي تقديمه تمريرات جيدة إلى زملائه، خاصة جونسالو راموس وبرادلي باركولا، لم ينجحا في تحويلها إلى أهداف.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية عديدة، أن الفشل في الأداء والصيام عن تسجيل الأهداف يؤكدان الفترة الصعبة التي يمر بها مبابي، كما لو كانت مرحلة «انعدام وزن»، وربطها البعض بانشغال فكره بأمور خارج «المستطيل الأخضر»، وإن كانت تتعلق بمستقبله، حيث تُمارس عليه ضغوط شديدة للاستمرار في «حديقة الأمراء»، بينما يذهب تفكيره في اتجاه الوفاء بوعده لريال مدريد، بالانتقال إليه في «صيف 2024».