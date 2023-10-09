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الرياضة

«الفرسان» يواصل «الإيجابية 19»

«الفرسان» يواصل «الإيجابية 19»
9 أكتوبر 2023 10:00

 
مراد المصري (دبي)

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عاد شباب الأهلي من أبوظبي، بالتعادل 1-1 مع الجزيرة، على استاد محمد بن زايد، ورغم أن النتيجة جعلت «الفرسان» ينزف نقطتين في سباق الاحتفاظ بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، إلا أنها عززت استمرارية «السلسلة الإيجابية»، حيث لم يعرف الفريق الخسارة للمباراة الـ 19 على التوالي.
وبعدما تعرض شباب الأهلي للخسارة أمام بني ياس 1-2، ضمن «الجولة 12» لبطولة الموسم الماضي، أكمل الفريق 14 مباراة على التوالي، من دون أي خسارة، حتى حقق الفوز بلقب الدوري، واستهل أول 5 جولات في الموسم الحالي، من دون خسارة، وبإجمالي 4 انتصارات وتعادل، ليجمع 13 نقطة، تبقيه بقوة في سباق المنافسة على اللقب الذي تتأجل فيه الحسابات إلى ما بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الجزيرة
بني ياس
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