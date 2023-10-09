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الرياضة

«الإمبراطور» يعاني «الصدمة النفسية»

«الإمبراطور» يعاني «الصدمة النفسية»
9 أكتوبر 2023 10:30

 
دبي (الاتحاد)

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لا يزال الوصل يعاني حالة من «الصدمة النفسية»، عقب «الريمونتادا» التي تعرض لها أمام خورفكان، في الجولة قبل الماضية من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو ما اعترف به الصربي ميلوش مدرب «الإمبراطور»، ويراها أحد أسباب التعادل للمباراة الثانية على التوالي، وهذه المرة أمام عجمان.
وبدا لاعبو «الأصفر»، وكأنهم خارج «نطاق التغطية»، رغم نجاحهم في إدراك التعادل، بعد التأخر بهدف، ورغم المساندة الجماهيرية الكبيرة على مدرجات استاد زعبيل، إلا أن الفاعلية غابت عن الفريق، وقام المدرب بتغيير لاعبين مؤثرين خلال مجريات اللقاء، منهم الهداف السويسري هاريس، وحتى فابيو ليما «النجم الكبير»، فيما لا يزال المدافع المغربي سفيان بوفتيني يعاني اهتزاز المعنويات، وهو ما كلفه الخروج بالبطاقة الحمراء، بعد الحصول على إنذارين.
وتتطلع الجماهير إلى تدخل إداري، خلال فترة التوقف، من أجل إعادة التركيز للفريق، والعودة إلى «درب الانتصارات»، بعدما حصد الوصل «العلامة الكاملة» في أول ثلاث مباريات.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
خورفكان
عجمان
فابيو ليما
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