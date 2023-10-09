ميميسيفيتش «فارس النصر» في موقعة «الزعيم»

معتصم عبدالله (دبي)



تقمص البوسني سمير ميميسيفيتش لاعب وسط «العميد»، شخصية «فارس النصر»، والتي رفعها جمهور «الأزرق» في «تيفو» متميز، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ضيفه العين على استاد آل مكتوم، في قمة ختام «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وسجل ميميسيفيتش هدف المباراة الوحيد للنصر من تسديدة صاروخية في الدقيقة 71، ليمنح «أصحاب الأرض» ثلاث نقاط «ثمينة»، وفي المقابل يحرم «الزعيم» من اعتلاء «الصدارة المنفردة» لترتيب الدوري، بعدما تكبد الفريق الزائر الخسارة الأولى في الموسم، بعد 8 انتصارات على التوالي في كل المسابقات.

وعلى غرار شخصية «فارس النصر الملثم» التي مثلت العنوان الرئيس لـ «تيفو» جماهير «العميد» قبل انطلاق المباراة، والتي شهدت دخول «الفارس الأزرق» معتلياً خيله وحاملاً رايته، ومن خلفه جنوده حاملين دروعهم، كأن وقت عودة «الأزرق» قد حان، وفرض ميميسيفيتش أفضليته في المباراة بتسجيله هدفاً رائعاً، أنهى به صيام فريقه عن الانتصارات على ملعبه أمام «الزعيم»، والتي امتدت إلى عقد من الزمان، منذ آخر انتصار يوم 21 فبراير 2014.

وبدت «المفارقة» في أن انتصار «العميد» الأخير في معقله باستاد آل مكتوم أمام «الزعيم»، انتهى بالفوز بهدف حمل توقيع السنغالي إبراهيما توريه مهاجم النصر السابق، في الدقيقة 74، وشهدت المباراة التي أقيمت ضمن «الجولة 19» طرد الروماني ميريل رادوي لاعب «الزعيم» السابق، ومدرب البطائح الحالي.

وانتظر «العميد» ما يقارب العقد من الزمان «9 سنوات و7 أشهر»، ليعود ويكرر ذات السيناريو بهدف وحيد أيضاً في مباراة أمس، بعدما سجل البوسني سمير ميميسيفيتش في الدقيقة 71 من المباراة التي شهدت طرد جوناتاس سانتوس لاعب «الزعيم» بالإنذار الثاني في الدقيقة 82.

وقال ميميسيفيتش في تصريحات لـ «الاتحاد»: «الفوز أمام العين بمثابة «هدية»، ومن الجيد أن تكون لنا الأفضلية على ملعبنا وبين جماهيرنا أمام فريق قوي، ومنافس على الصدارة».

وأضاف: «قدمنا واحدة من أفضل المباريات، والتي تمثل امتداداً للظهور الجيد للفريق، منذ فوزنا على عجمان 4-1 في إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والمؤكد أن مشوار الموسم لا يزال طويلاً، وعلينا المواصلة والقتال على ذات النسق في المباريات المقبلة».

وتعليقاً على الهدف الصاروخي، قال: حاولت التسجيل أكثر من مرة بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، حيث تصدى الحارس لفرصة محققة قبل الهدف، ومرت تسديدة أخرى قرب المرمى، المؤكد أنك إذا لم تحاول فلن تستطيع الوصول إلى الهدف، وسعيد قطعاً بالهدف، ويبقى المهم هو فوز الفريق وحصد النقاط الثلاث».

وأضاف: «انتظرت طويلاً، منذ هدفي الأول مع النصر في مباراة «مجنونة» أمام الجزيرة، انتهت بخسارتنا 3-4، ومن الجيد أن الهدف الثاني جاء في وقت مناسب»، لافتاً إلى أهمية تناسي نتيجة الفوز الأخير، والتركيز بدرجة أكبر على المواجهة المقبلة أمام العين أيضاً في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والمقررة في 19 أكتوبر الجاري، في ذهاب ربع النهائي.