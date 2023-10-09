قمة «أدنوك للمحترفين» تفقد «العلامة الكاملة»

رضا سليم (دبي)



فقدت قمة دوري أدنوك للمحترفين «العلامة الكاملة»، في «الجولة الخامسة»، ولم يستطع أي فريق حصد جميع النقاط، بعدما تعادل شباب الأهلي مع الجزيرة 2-2، وهو أول تعادل لـ «الفرسان» هذا الموسم، فيما خسر العين أمام النصر، وهي أيضاً أول خسارة لـ «الزعيم».

كان السباق بين شباب الأهلي والعين، بالفوز المتتالي في 4 جولات، ويرافقهما الوصل حتى الجولة الثالثة، بعدها تعادل مع خورفكان، وخرج من منافسة «العلامة الكاملة» في الجولة الرابعة.

ودخل السباق من بداية الجولة الأولى 7 فرق، وهي شباب الأهلي والعين والجزيرة والشارقة والوصل والبطائح وخورفكان، وفي الجولة الثانية خرج من سباق «النقاط الكاملة»، الشارقة بخسارته أمام الوصل 1-3، والجزيرة بخسارته أمام الوحدة 1-2، والبطائح بالتعادل مع اتحاد كلباء 0-0، وخورفكان بخسارته أمام شباب الأهلي 1-2، وتبقى فقط «الفرسان» و«الزعيم» و«الإمبراطور»، وحافظ «الثلاثي» على «العلامة الكاملة» في الجولة الثالثة، بفوز شباب الأهلي على البطائح 2-0، والعين على عجمان 6-0، والوصل على بني ياس 3-2.

وخرج «الإمبراطور» من السباق في الجولة الرابعة، بالتعادل أمام خورفكان 3-3، في مباراة فقد فيها الوصل فرصة الرقم القياسي في الفوز المتتالي بدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، فيما تحول الصراع على القمة بين شباب الأهلي والعين فقط، بعد فوز «الفرسان» على الوحدة 3-1، و«الزعيم» على الشارقة 3-2 في الجولة الرابعة، قبل أن تسقط «العلامة الكاملة» من الفريقين في الجولة الخامسة!

ويتصدر «الفرسان» قمة الترتيب برصيد 13 نقطة، وبفارق «نقطة» عن العين «الوصيف» وله 12 نقطة، والوصل خلفهما «11 نقطة»، والجزيرة «10 نقاط»، والشارقة «9 نقاط»، وتتساوى 3 فرق في «النقطة 7»، وهي بني ياس والبطائح واتحاد كلباء، ويبقى حتا الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز في أي مباراة، ويتجمد رصيده عند «الصفر»، فيما يحتفظ عجمان بصدارة «الدفاع الأضعف» وعليه 19 هدفاً.

وتعد الجولة الخامسة الأقل تهديفياً هذا الموسم، حيث لم تشهد سوى 19 هدفاً فقط، وتحتفظ الجولة الرابعة بلقب الأكثر في عدد الأهداف «30 هدفاً»، ثم الجولة الثانية «26 هدفاً»، والجولة الأولى «24 هدفاً» والثالثة «21 هدفاً».