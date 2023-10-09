إيسايلا يُصلح ما أفسده زاناردي

رضا سليم (دبي)



هدأت «عاصفة الانتقادات» من جماهير عجمان لـ «البرتقالي»، بعد التعادل أمام الوصل، ورغم أن الفريق لم ينجح في الفوز حتى الآن، إلا أن «النقطة» جاءت بطعم الانتصار، خاصة أن المنافس يقدم مستويات جيدة، كما أن المواجهة دشنت مشوار المدرب الروماني دانيال إيسايلا، والذي تعاقدت معه إدارة النادي، لإصلاح ما أفسده البرازيلي كايو زاناردي المدرب السابق.

ويملك عجمان نقطتين، وضعتاه في المركز قبل الأخير، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه في الترتيب، إلا أن المستوى الذي ظهر به «البركان» أمام الوصل كشف عن فكر إيسايلا، في كيفية قراءة المنافس، ووضع الخطة المناسبة، حيث لعب بخطي دفاع، معتمداً على الكثافة أمام المنطقة، بالإضافة إلى إغلاق مفاتيح لعب المنافس، بل نجح من خلال اللعب على الهجمات المرتدة في التقدم بهدف، وأدرك «الإمبراطور» التعادل في الشوط الثاني، ليعود «البرتقالي» إلى مستوياته السابقة في الموسم الماضي، وينال شهادة الخبراء والمحللين في تقديم الأداء الجيد، ويعبر «الهزائم الثقيلة»، خاصة أنه الفريق الوحيد في الدوري الذي خسر بنتائج كبيرة في 3 جولات، والأضعف دفاعاً من بين كل أندية الدوري.

ويأتي التعادل مع «الإمبراطور»، والحصول على «نقطة» قبل التوقف الذي يستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، ليكون فرصة حتى يعيد إيسايلا ترتيب الأوراق من جديد، والتجهيز لمواجهة البطائح في الجولة السادسة، كما أن التوقف يمنح الفريق الوقت لعلاج المصابين. وأيضاً تجهيز الحارس علي الحوسني للعودة إلى المشاركة مع عجمان.