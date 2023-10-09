نجاح مبهر في «بطل الإمارات 5» للشراع الحديث

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الجولة الخامسة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، والتي أسدل الستار عليها مساء الأحد على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، نجاحاً ضخماً بوصول عدد المشاركين لأكثر من مائة قارب في فئات البطولة المختلفة، والإقبال الكبير على المشاركة من الكويت وعمان والبحرين، بالإضافة إلى المدارس والأندية المختلفة للشراع الحديث في الإمارات، والتي أقيمت برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبتنظيم النادي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وجاءت هذه الجولة كي تسجل ومنذ مواسم نجاحاً مبهراً، بارتفاع عدد المشاركين لأرقام قياسية وحضور وإقبال على المشاركة من مختلف أبطال الشراع عبر الدول المشاركة، والتي حضرت بأبطال الصف الأول في فئات الأوبتيمست والإلكا بأنواعها، كما نظم النادي وفي نفس التوقيت السباق الأول في الشراع الموحد لأصحاب الهمم، كي يكون النجاح مزدوجاً في تفاصيل اليوم ذاته ولأكثر من فئة.

وحقق المركز الأول في فئة «الأوبتيمست»، خليفة الرميثي، وحل ثانياً سايمون هريستوف وثالثاً عبد الله يحيى، وفي فئة الفتيات تفوقت كارولينا باجاك بتحقيق المركز الأول، وحلت ثانية مدية النيادي وثالثة كونستانكيا باجاك.

وفي فئة «الإلكا 4»، حقق المركز الأول محمد الزعابي، وجاء ثانياً محمد العويس وثالثاً عبد الله طارق، وفي فئة الفتيات، حققت المركز الأول مروة الحمادي، وجاءت ثانية كامليا القبيسي وثالثة إفا هاردي.

وفي «الإلكا 6» حقق المركز الأول محمد عبد الكريم، وثانياً علي بو حميد من الكويت، وثالثاً سعود المسعود من الكويت، وحلت في الفتيات في المركز الأول فلبيني فان أنلوت وثانية إيفي ويشرلي وثالثة أمينة صحاح من الكويت.

وفي فئة «الإلكا 7»، وهي الفئة الأقوى تفوق البطل الأولمبي عبد الله الجناحي من البحرين بتحقيق المركز الأول وحل ثانياً جون وولكوك، وثالثاً حمزة آل علي.

وفي منافسات السباق الأول لأصحاب الهمم، حقق المركز الأول محمد صالح الزبيدي وغلا علاء حسين، وجاء ثانياً عمر محمود الحمادي وخالد عبد الرحيم آل علي، وثالثاً عبد الله الراشدي وزايد العامري، وحل رابعاً صالح فهد وراشد القبيسي.

وكرم الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام النادي، ومحمد العبيدلي أمين عام اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي، بالإضافة لحضور عدد من مسؤولي الأندية والوفود المشاركة في الجولة.

وحقق التناغم الكبير بين أصحاب الهمم والبحارة في الشراع الحديث تفوقاً فنياً كبيراً صنع الإثارة والندية والتحدي طوال فترات اليوم بين كافة المشاركين، بوصول عدد القوارب في موقع المنافسة إلى أكثر من مائة قارب ومشارك.

من جهته، بارك سالم الرميثي مدير عام النادي لكل الفائزين تحقيق التفوق والتميز في هذه الجولة، وأكد أن جولة أبوظبي قد شهدت مستوى غير مسبوق منذ مواسم بعدد المشاركين والوصول إلى هذه الأرقام العالية والإقبال أيضاً على المشاركة من مختلف الدول المجاورة.

وقال: شاهدنا نجاح البطولة منذ الساعات الأولى لليوم الأول بالإقبال على الحضور وارتفاع أشرعة دول عديدة حضرت خصيصاً من أجل البطولة، كنا في غاية السعادة بأن تشهد البطولة مشاركة خليجية ومن أبطال معروفين، وهو ما أسهم في إثراء الجانب الفني بشكل أكبر والاحتكاك بين مدارس الشراع في الإمارات والقادمين من الخارج.

وأضاف الرميثي: أحد أهم أهداف بطل الإمارات هو إعطاء فرصة اكتساب الخبرة للمشاركين من الإمارات، وتحفيزهم بشكل أفضل على التعامل مع الشراع، وقراءة سرعة الرياح واتجاهها من خلال المنافسة.

كما شدد سالم الرميثي على نجاح فكرة دمج دوري أصحاب الهمم مع بطل الإمارات للشراع الحديث، حيث تقام المنافسة في نفس اليوم، وقال: دعم الإمارات لفئة أصحاب الهمم غير محدود في كل الرياضات، ونحن حريصون على دمجهم بشكل أكبر في كل المنافسات الرياضية، وإعطائهم المساحة للمشاركة والمنافسة في أجواء السباقات يحفزهم، وينمي مهاراتهم بشكل أكبر ويجعلهم أيضاً مستعدين للمشاركة في الألعاب الخاصة العالمية لاحقاً.