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«نيشنس برايد» لجودلفين ينتزع لقب كنيديان إنترناشونال

«نيشنس برايد» لجودلفين ينتزع لقب كنيديان إنترناشونال
9 أكتوبر 2023 13:30

محمد حسن (دبي)
انتزع مهر جودلفين المتألق «نيشنس برايد»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، لقب سباق كنيديان إنترناشونال للفئة الأولى بمضمار وودباين في كندا.
وبهذا الفوز يرفع المهر المنحدر من نسل «تيوفيلو» رصيد انتصاراته في الفئة الأولى إلى ثلاثة، بعد فوزه بسباق ساراتوجا ديربي في مضمار ساراتوجا الأميركي، وسباق جروسر دالماير برايس في ألمانيا، من مجموع تسعة انتصارات من بينها انتصارات فئوية في مضمار ميدان بسباق دبي ملينيوم الفئة الثالثة، وفوز آخر من الفئة الثالثة بمضمار اكوادكت الأميركي، كما حل بالمركز الثالث بسباق دبي تيرف للفئة الأولى بأمسية كأس دبي العالمي.
وتفوق «نيشنس برايد» على ممثل الإمارات الثاني بالسباق وصاحب المركز الثاني «رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بفارق طولين وربع الطول، ومسجلاً 2:30:75 دقيقة في السباق البالغ طوله 2000 متر.
وقال المدرب شارلي أبلبي: شعرت بارتياح من الموقع الذي شغله «نيشنس برايد» بقيادة وليام بيوك، ولكن جيمس دويل على صهوة «رويال شامبيون» كان يشكل دائماً خطورة في المقدمة، وكان يركض في الوتيرة التي تناسبه، والميزة التي يتمتع بها «نيشنس برايد» هي التسارع، لكن الأمطار التي هطلت هنا في آخر 24 ساعة تسببت في تخفيف سرعته الختامية، وفي النهاية رجحت كفة الخيل المتميز.

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