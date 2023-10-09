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«أبوظبي للدراجات» يسيطر على «سباق الحمرية»

«أبوظبي للدراجات» يسيطر على «سباق الحمرية»
9 أكتوبر 2023 12:59

الشارقة (الاتحاد) 

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سيطر نادي أبوظبي للدراجات، على صدارة سباق الحمرية للطريق، لفئة الشباب لمسافة 60 كم، ونظمه الاتحاد بمشاركة 66 دراجاً من 13 نادياً، وفاز ويلن روب من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وتبعه نوكلي ألكسندر من نادي أبوظبي أيضاً، بينما حل في المركز الثالث إبراهيم يوسف الرفاعي من نادي خورفكان.
شهد السباق ومراسم التتويج، خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الفنية، وخلود الظاهري عضو مجلس الإدارة، رئيسة اللجنة النسائية، وعدد من مسؤولي الأندية المشاركة.
وأشاد بن عمير بالمستوى المتميز للشباب في سباق الدوري المحلي، حيث تميز بالقوة والمنافسة، مؤكداً سعادته بوجود هذا العدد من المشاركين، ووصل عددهم إلى 66 دراجاً، وهو ما يبشر بمستقبل مشرق للدراجة الإماراتية.

أبوظبي
نادي أبوظبي للدراجات
الحمرية
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