خليل.. «16 دقيقة» بداية الظهور مع «الراقي»



علي معالي (دبي)



ظهر أحمد خليل مهاجم البطائح داخل «المستطيل الأخضر»، عندما دفع به الروماني رادوي بدلاً من الشاب البرازيلي ألفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 85 أمام خورفكان، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وانتهت لمصلحة «الراقي» 3-1، لعب خليل 16 دقيقة، منها 11 دقيقة وقتاً محتسباً بدلاً من الضائع.

جلس أحمد خليل «32 عاماً»، على «دكة البدلاء»، أمام شباب الأهلي والجزيرة، وخورفكان، قبل أن يجد رادوي الوقت المناسب، ليدفع به أمام «النسور»، لأن البطائح كان متقدماً بـ «ثلاثية».

أصبح خليل مطالباً بأن يكون أكثر جدية، حتى يضمن المشاركة أساسياً، حيث لعب الموسم الماضي 7 مباريات «195 دقيقة»، ولم تكن له بصمة واضحة مع المدربين الذين تولوا المهمة، ما بين البرازيلي زاناردي، والمغربي سعيد شخيت، وكذلك معتز عبدالله في نهاية الموسم، وربما يختلف الوضع مع رادوي لاعتبارات عدة تحدث عنها المدرب، وقال: أعرف «جودة» أحمد خليل صاحب القدرات الكبيرة، حيث كنا زملاء في الملعب، وأن يعود خليل إلى مستواه العالي والمعهود ليس بالأمر السهل، واللاعب يدرك ذلك جيداً.

وأضاف: نحاول مع خليل، كما يبذل هو نفسه المزيد من الجهد، وفي فترات كثيرة يقوم بأداء حصتين تدريبيتين، للارتفاع بالمستوى البدني، وتواجد معنا لفترات في المعسكر الإعدادي بالنمسا قبل انطلاق الموسم، ويتم الدفع به في المباريات بصورة متدرجة، حتى يستعيد مستواه، ويُصبح قوة ضاربة، كما تعودت عليه جماهير الكرة الإماراتية.

وقال رادوي: خليل يريد أن يكون في الملعب لأطول فترة ممكنة، وهو ما وضح من خلال رغبته القوية في التدريبات، ومع زيادة دقائق المشاركة سيظهر تأثيره، ويريد أن يكون لاعباً مهماً ليس فقط في تشكيلة البطائح، بل المنتخب الوطني، ونحاول تعزيز قيمة كل لاعب، ورفع مستواه، وفي النهاية كل ذلك يعود إلى رغبة وإصرار اللاعب في المقام الأول.