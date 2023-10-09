جماهير السيتي تحتفل بـ«الثلاثية التاريخية» في «اللوفر أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

توافد المئات من مشجعي نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في دولة الإمارات، إلى متحف اللوفر أبوظبي، وذلك ضمن فعالية عائلية جماهيرية أقيمت ضمن برنامج جولة كؤوس الثلاثية التاريخية، المقدمة من OKX، التي حطت في الدولة خلال عطلة الأسبوع الماضي.

وشارك الحضور من جميع الأعمار ومختلف فئات المجتمع النادي احتفالاته بتحقيق هذا الإنجاز الكروي، والتقطوا الصور التذكارية بجانب كأس الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، كما التقوا أسطورة السيتي جوليون ليسكوت.

وشهدت الفعالية أيضاً عرض اللقاء الكروي الذي جمع السيتي مع نادي أرسنال، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات للفوز بالعديد من الجوائز المميزة من السيتي، وعروضاً لكرة القدم الاستعراضية، بالإضافة إلى حضور تميمتي النادي الرسميتين مونشستر ومونبيم.

كما توقفت زيارة كؤوس الثلاثية التاريخية في مدارس السيتي لكرة القدم حيث أتيحت الفرص لناشئي الرياضة ونجوم المستقبل في رياضة كرة القدم للاطلاع عن قرب على الكؤوس في كل من مدينة زايد الرياضية في أبوظبي ومدرسة كينت كوليج في دبي.