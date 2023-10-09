«الفرسان» يتصدر «أدنوك للمحترفين» بنجاح 86.6%



عمرو عبيد (القاهرة)



انفرد شباب الأهلي بقمة «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد نهاية «الجولة الخامسة»، وفض الاشتباك مع العين في صراع القمة، وحافظ «الفرسان» على سجلّه خالياً من «خانة الخسائر»، ممتلكاً خط الدفاع الأكثر صلابة بين جميع الفرق، حيث استقبل 3 أهداف فقط، بمعدل 0.6 هدف في المباراة.

86.6 %

وبنسبة نجاح بلغت 86.6%، تصدّر «الفرسان» قمة جدول الترتيب، وبلغت نسبة تحقيقه الانتصارات 80%، ولم تتوقف عجلة أهدافه عن الدوران مطلقاً، في النسخة الجارية من الدوري، حيث حقق نسبة نجاح بلغت 100% في تسجيل الأهداف بجميع المباريات، بينما خرج بشباك نظيفة في مباراتين، تمثل نسبة 40% من إجمالي المواجهات التي خاضها في بداية مسيرته نحو الاحتفاظ بلقبه.

55 %

سجّل «العملاق الأحمر» أهدافه بنسب متوازنة عبر فترات المباريات، بلغت 55% لأهداف الأشواط الأولى، مقابل 45% في الفترات الثانية، وظهرت معدلاته التهديفية خلال فترات بداية كل شوط ونهايته، بنسب تكاد تكون متطابقة، غالباً ما كانت 18.2% من الإجمالي، واحتاج «الفرسان» إلى 30 دقيقة في المتوسط، ليفتتح أهدافه في المباريات، علماً بأنه سجّل هدفين في ربع الساعة الأول، بينما اهتزت شباكه في المتوسط، بعد ما يقارب 50 دقيقة في أغلب المواجهات.

73 %

حملت أهداف فريق «القلعة الحمراء» الكثير من الجماعية التكتيكية بين لاعبيه، بعدما أحرز 73% من أهدافه، عبر التمريرات الحاسمة بينهم، التي تنوّعت أيضاً بمعدلات متقاربة جداً، حيث بلغ شباك منافسيه 4 مرات عبر الكرات العرضية، بالتساوي بين العرضيات الهوائية والأرضية عبر تمريرتين لكل منهما، كما سجّل هدفين بوساطة «الثنائيات» التي انقسمت إلى تمريرة بينية واحدة، ومثلها بلعبة «ون تو»، وهيأ الزملاء الكرة لـ3 تسديدات أخرى سكنت الشباك.

45 %

توازن الهجوم «الأحمر» بين جبهاته الثلاث، حيث أنتج العمق الهجومي 45% من الأهداف، مقابل 55% لأهداف الأطراف، وتألق الجناح الأيمن لدى «الفرسان» بالمساهمة في تسجيل 36.4% منها، مقابل 18.6% لأهداف الجبهة اليسرى، ويُعد شباب الأهلي الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف من تسديدات بعيدة المدى، بعدما هز الشباك 3 مرات بمحاولات من خارج المنطقة، تمثل نسبة 27.3% من حصاده الهجومي، مقابل 72.7% لأهدافه من داخل المنطقة.

81.8 %

وأحرز «الفرسان» 9 أهداف عبر «اللعب المفتوح» من الحركة، توازي نسبة 81.8% من الإجمالي، وهي واحدة من النسب المرتفعة بين فرق «دورينا»، مقابل تسجيله هدفين من الركلات الثابتة، عبر ضربة جزاء واحدة، وأخرى ركنية، وظهر «العملاق الأحمر» بكفاءة تكتيكية مثيرة للاهتمام، بعدما أحرز 4 أهداف عبر الهجوم المنظم «هادئ الإيقاع»، بجانب 3 أهداف من هجمات مرتدة خاطفة، وسجل هدفين بهجوم منظم سريع بأقل عدد من التمريرات، مقابل هدف عبر تنفيذ باهر للضغط العالي من مناطق متقدمة، وكان هذا الهدف هو الذي أسهم في إدراك التعادل أمام «فخر أبوظبي» وانتزاع قمة «دورينا» منفرداً.