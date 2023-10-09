ديبالا يغيب 4 أسابيع



ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي روما أن صانع ألعابه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا يغيب عن الملاعب لمدة شهر، بسبب إصابته بقطع في أربطة ركبته اليسرى في المباراة ضد كالياري 4-1، في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وغادر ديبالا الملعب باكياً، بعد اصطدام قوي مع لاعب كالياري ماتيو براتي، مما أثار مخاوف من احتمال غيابه حتى العام الجديد.

لكن نادي العاصمة أوضح في بيان مقتضب أن الفحوص كشفت عن التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، مضيفاً أنه سيغيب نحو أربعة أسابيع.

ومن المتوقع أن يغيب ديبالا عن رحلة روما إلى ميلانو لمواجهة الإنتر في 29 أكتوبر الحالي، لكنه قد يعود لخوض ديربي العاصمة أمام لاتسيو بعد أسبوعين.

ويحتل روما المركز العاشر في الدوري برصيد 11 نقطة، بعد بداية متذبذبة أدت إلى شائعات مفادها إقالة محتملة لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.