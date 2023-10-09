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الرياضة

صدور العدد الأول من مجلة «أبوظبي لرفع الأثقال»

صدور العدد الأول من مجلة «أبوظبي لرفع الأثقال»
9 أكتوبر 2023 14:19

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر نادي أبوظبي لرفع الأثقال، العدد الأول من مجلته، وتهدف للتعريف بنشأة النادي الذي أشهر عام 2021، بقرار من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبرئاسة عبد الله عيسى الزعابي، ويهدف إلى تشجيع النشء على ممارسة هواياته، وتعزيز نشر ثقافة التربية البدنية الصحيحة.
وتزين الغلاف صورة مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الأول لمسيرة النادي، وجسر الشيخ زايد «شعار النادي»، مع عنوان «أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية» مع كلمة لعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بعنوان «رفع الأثقال - عهد جديد»، وكلمة بعنوان «انطلاقة نحو القمة» بقلم عبدالله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي.
واحتوت صفحات النسخة الأولى من المجلة التي صدرت باللغتين العربية والإنجليزية، التعريف بمجلس إدارة النادي، والمدير الفني الجديد، الخبير أفيناش باندو من موريشيوس ومسيرته الفنية، وحصاد النادي منذ تأسيسه، مع تسليط الضوء على أبطال اللعبة، مع أعمدة متعددة وآراء مختلفة، وإطلالة سريعة على الألعاب الأولمبية.
وتضمنت «باكورة» أعداد المجلة، نسخة إلكترونية متاحة عبر منصات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن الاطلاع عليها شهرياً.

الإمارات
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
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