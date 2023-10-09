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الرياضة

«الديوك».. «ضربة في القلب»!

«الديوك».. «ضربة في القلب»!
9 أكتوبر 2023 17:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
تلقى منتخب فرنسا «ضربة قاصمة» قبل المباراتين اللتين سيلعبهما خلال فترة توقف الدوريات الأوروبية من أجل مباريات «الأجندة الدولية»، حيث يلعب المباراة الأولى يوم الجمعة المقبل، أمام منتخب هولندا في التصفيات المؤهلة لـ «يورو 2024»، والثانية مباراة ودية يوم 17 أكتوبر أمام منتخب اسكتلندا، حيث يغيب عن «الديوك» اثنان من أبرز مدافعيه بسبب الإصابة، وهما وليام ساليبا قلب دفاع أرسنال الإنجليزي، وجول كوندي قلب دفاع برشلونة الإسباني.
ويساور ديدييه ديشامب، المدير الفني، القلق بشأن هذه الغيابات المؤثرة، واضطر إلى استدعاء مدافعين بديلين ليحلا محل هذين النجمين، واستدعى بالفعل المدافع توديبو لاعب نيس بديلاً لساليبا، ووصل بالفعل إلى معسكر«الديوك» في «كليرفونتين».
وكان بيان لإدارة المنتخب الفرنسي أفاد بأن ساليبا يعاني من إصابة في أحد أصبع قدمه اليمنى «الإبهام» وسيبقى في ناديه من أجل تلقيه العلاج المناسب لهذه الإصابة التي يبدو أنها «مزمنة».
وغداة هذا النبأ الحزين، تعرض جول كوندي مدافع برشلونة لإصابة شديدة في ركبته اليسرى خلال مباراة الفريق أمام غرناطة في الجولة التاسعة للدوري الإسباني «الليجا» والتي انتهت بالتعادل 2-2، وخرج كوندي من شوطها الأول، وهو يندب حظه السيئ لأنه يعرف جيداً أنها إصابة ليست سهلة وستحرمه لفترة قد تطول من اللعب لناديه ومنتخب بلاده.
وذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» أن كوندي لن يشارك بالفعل في مباراتي هولندا واسكتلندا، بل إنه ربما لا يلعب أيضاً مباريات المنتخب خلال التجمع اللاحق، وقالت الشبكة إن ديشامب اختار المدافع أكسيل ديساسي لاعب تشيلسي الإنجليزي، والقادم إليه من موناكو الفرنسي، بديلاً لكوندي، مثلما اختار توديبو بديلاً لساليبا.

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