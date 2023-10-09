«المواسم العجاف» تطارد «العنابي»



سلطان آل علي (دبي)



بعد نهاية «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، يحتل الوحدة المركز العاشر برصيد 6 نقاط، مما يعني أن «العنابي» الذي لا يعيش أفضل مستوياته، يسجّل أحد أسوأ النتائج على مر تاريخه.

واكتفى «أصحاب السعادة» بالفوز مرتين على حساب حتا 1-0، والجزيرة 2-1، في «الديربي»، بينما خسر أمام البطائح وبني ياس 1-2، وشباب الأهلي 1-3، ولم يسجل الوحدة إلا 6 أهداف، ليكون ثاني «أضعف هجوم» في الدوري، ولا يوجد فريق أحرز أقل منه إلا حتا «الأخير» بهدفين فقط.

ويعد حصاد «العنابي» رابع أسوأ محصلة في تاريخ مشاركاته بالدوري، بعد 5 جولات، وما زال موسم 1991-1992 يحتفظ بالسجل الأسوأ، حيث لم يحقق الفريق آنذاك إلا نقطتين من أصل 15 نقطة، وخسر أمام شباب الأهلي والإمارات والعين، وتعادل سلبياً مع خورفكان وعجمان، كما أنهى ذلك الموسم في المركز التاسع، وفي المرتبة الثانية ضمن أسوأ البدايات، يأتي موسم 1989-1990، والذي أنهاه الوحدة في «المركز 11»، وحينها حقق «العنابي» 4 نقاط، وأحرز 3 أهداف، بينما استقبل 12 هدفاً، وتلقى الوحدة نتائج ثقيلة بالخسارة من شباب الأهلي 1-4 والشباب 0-4 والوصل 0-3.

في المرتبة الثالثة، يأتي موسم 2007-2008، متساوياً مع موسم 1989-1990 في عدد النقاط «4 نقاط».



أسوأ مواسم الوحدة بعد 5 جولات



1991 -1992: نقطتان

1989 -1990: 4 نقاط

2007 -2008: 4 نقاط

2023 -2024: 6 نقاط