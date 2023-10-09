سلطان القاسمي يأمر بإنشاء مقر جديد لنادي الشارقة

الشارقة (وام)

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء مقر جديد لنادي الشارقة الرياضي، بموازنة مالية قدرها 350 مليون درهم، على مساحة 3 ملايين قدم مربع «ضعف مساحة مقر النادي الحالي».

وسيتضمن المقر الجديد استاداً رئيسياً ومبنى إدارياً وصالات للألعاب الجماعية والفردية ومرافق رياضية وخدمية، وسيقع على التقاطع الواصل بين طريقي الشارقة - خورفكان، والذيد - خورفكان.

وتقدم علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبو النادي، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة سموه السخية بإصداره توجيهاته بإنشاء مقر جديد متكامل ومجهز بجميع المرافق للنادي.

وأكد المدفع أن هذا القرار الذي أسعد أبناء نادي الشارقة الرياضي من منتسبين وجماهير وأثلج صدورهم، يُعد بمثابة نقلة نوعية في منشآت النادي نحو الأفضل، وأنه ليس غريباً على حاكم الشارقة الذي دائماً ما يدعم الرياضة والرياضيين في الإمارة، كما يؤكد حرص سموه على التخطيط والتطوير في المجالات كافة، ورؤيته الثاقبة للحاضر والمستقبل، ما يضع إمارة الشارقة في الطليعة دائماً.

وعاهد المدفع باسمه وأسماء جميع أبناء النادي، صاحب السمو حاكم الشارقة، على العمل والاجتهاد لمواصلة تحقيق الإنجازات في كل الألعاب محلياً ودولياً، لرفع اسم نادي الشارقة وعلم الدولة عالياً، وقال: «هذا أقل ما يمكن أن يقدمه أي رياضي منتسب للنادي تعبيراً عن شكره لوالدنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي».