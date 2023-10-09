لطيفة بنت حمدان تزور نادي النصر



دبي (الاتحاد)



منحت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، العضوية الرياضية في نادي زعبيل للسيدات «فئة اللاعبات» إلى الرياضيات المنتسبات لنادي النصر، في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى الإداريات والمدربات حيث يمكن للرياضيات الاستفادة من إمكانات النادي ومنشآته الرياضية، والتمتع بالامتيازات الرياضية والمجتمعية التي يقدمها النادي لمنتسباته، مؤكدة حرص نادي زعبيل للسيدات على تقديم خدمات حصرية و متكاملة، لتأهيل اللاعبات في شتى أنواع الرياضات، وذلك للإسهام في تكوين نخبة نوعية من اللاعبات المؤهلات للمنافسات على أرفع المستويات.

جاء ذلك خلال زيارة سموها إلى نادي النصر، وكان في استقبالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي والشركات ونخبة من كبار الشخصيات، حيث قامت الشيخة لطيفة بإجراء جولة في متحف النصر، واستمعت خلالها إلى نبذة عن تاريخ النادي، والفرق التي استضافها، كما قامت بزيارة استاد آل مكتوم، والتقطت صوراً تذكارية مع لاعبي أكاديمية النصر لكرة القدم، واطلعت على مقاطع مصورة توضح مراحل بناء استاد آل مكتوم بحلته الجديدة.

وأطلعت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على مخططات النادي ومرافقه النوعية متمثلة في استاد آل مكتوم، واستاد حميد الطاير، والمرافق والملاعب والمباني المختلفة التابعة للنادي، واختتمت جولتها بتكريم إدارة النصر وأعضاء الطاقم الإداري، مشيدة بجهودهم الملموسة التي كان لها بالغ الأثر في تطوير هذا الصرح الرياضي العريق.

وشهدت سموها جانباً من احتفالات النصر بيوم المسن العالمي بالتعاون مع جمعية الإمارات لبر الوالدين، وبلدية دبي وبمشاركة من شرطة دبي التي قدمت فرقتها الموسيقية عرضاً من الموسيقى الشعبية.

وكرمت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم النماذج المشرفة لبر الوالدين من موظفي ولاعبي النادي وأولياء أمورهم، واطلعت على فعالية مبادرة كبارنا فخرنا المقامة في صالة راشد بن حمدان بمناسبة يوم المسن العالمي، وأجرت أحاديث ودية مع كبار السن من المواطنين و المقيمين، واختتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية مع جميع المشاركين.