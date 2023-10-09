6 أهداف تكشف معاناة «النسور» دفاعياً

فيصل النقبي (خورفكان)

استقبلت شباك خورفكان 6 أهداف خلال الجولتين الماضيتين، بمعدل 3 أهداف كل مباراة، مما يكشف عن مشكلة كبيرة في دفاعات «النسور»، رغم محاولات المدرب الإسباني جيرارد ساراجوسا حل هذه الأزمة.

وظهرت المشكلة واضحة في مباراتين، الأولى أمام الوصل، عندما استقبل الفريق 3 أهداف، وبعدها ورغم التغييرات في الخطة الدفاعية وأسماء المدافعين تلقت الشباك 3 أهداف جديدة من البطائح.

وأكد الإسباني ساراجوسا أنه يعمل على حل المشكلة في فترة التوقف الحالية، حيث يكثف تدريباته للمدافعين من أجل الحد من الظاهرة السلبية.