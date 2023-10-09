«أصحاب الهمم» يدخل التحضيرات الأخيرة قبل «بارالمبية هانجتشو»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية عن مشاركتها بـ 41 لاعباً ولاعبة في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها 43 دولة. وتضم البعثة 28 لاعباً و13 لاعبة يتنافسون في 8 رياضات من إجمالي 22 لعبة «24 تخصصاً»، تتضمنها منافسات الدورة بإجمالي 438 مسابقة في كل الرياضات.

والرياضات التي تشارك فيها الإمارات هي ألعاب القوى ورفعات القوة والقوس والسهم، والدراجات والرماية والجودو، والبوتشيا والريشة الطائرة.

وتقام منافسات الدورة في 19 منشأة رياضية وموقعاً في مدينة هانجتشو، التي ودعت منافسات دورة الألعاب الآسيوية، وتبدأ في الاستعداد في استقبال دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة، التي سيقام حفل افتتاحها يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري في ملعب هانجتشو بارك الرياضي.

من جانبه، اطمأن ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، على سير التدريبات خلال المعسكر الداخلي المقام حالياً لبعثة منتخبنا الوطني لوضع اللمسات النهائية لفرسان الإمارات، مشيراً أن بعثة الإمارات لأصحاب الهمم تشارك في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بطموح المنافسة في جميع الرياضات، معززة بالمساندة والدعم الكبيرين اللذين يلقاهم نجوم منتخباتنا الوطنية من القيادة الرشيدة الحريصة على أن يتبوأ أبطال الألعاب البارالمبية مكانتهم المستحقة دولياً وقارياً.

وقال: «الدعم والاهتمام الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من قبل القيادة الرشيدة، لعبت دوراً كبيراً في أن يحقق أبطال وبطلات الألعاب المختلفة طموحاتهم، في رسم صورة طيبة عن الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية والقارية، مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم على كافة الأصعدة».

وأضاف: «على مدار الشهور الماضية عبر أبطال الألعاب البارالمبية عن قدر طموحاتهم، ورغبتهم في تحقيق الإنجازات، سواء في هانجتشو، أو دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك من خلال العديد من الإنجازات والبطولات التي حققوها في العديد من الألعاب على مدار الشهور الماضية وآخرها الأسبوع الماضي من خلال إنجازاتهم في بطولة العالم للرماية البارالمبية، التي أقيمت في بيرو، وحصول اللاعبة عائشة المهيري على بطاقة التأهّل لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، وفوز اللاعب أحمد بوهليبة بالميداليّة البرونزيّة في مشاركته الأولى ببطولة العالم».

وأكد المهيري أن نتائج أبطال الإمارات في تاريخ دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية تدعم من حظوظهم في الحفاظ على نفس الدرجة من التفوق في الدورة الجديدة والتطلع إلى تحقيق الأفضل.