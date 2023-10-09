اتحاد الطاولة يحتفل بـ«اليوبيل الذهبي» في «دولية الإمارات»

معتصم عبدالله (دبي)

حصد ثنائي منتخبنا الوطني لكرة الطاولة، علي الحواي، ومحمد سعيد المركز الثالث، في منافسات فئتي تحت 15 عاماً، وتحت 11 عاماً، على التوالي، في أبرز إنجازات منتخبنا، خلال مشاركته في بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين «العين 2023»، والتي نظمها اتحاد اللعبة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي، وبمشاركة 190 لاعباً مثلوا 22 دولة.

وقدم على الحواي نجم منتخبنا ولاعب النصر مستويات متميزة في منافسات «الفردي تحت 15 عاماً» بحصده البرونزية، بعدما تخطى المصري عبدالملك جابر في الدور الأول 3-0، وفاز في مباراته الثانية على الأوزبكي جلادينموف في دور الـ 16 بنتيجة 3-1، قبل أن يتخطى الإيراني محمد حسين 3-0 في ربع النهائي، ويخسر في نصف النهائي أمام الهندي أثريفا جوبتا الذي تُوج لاحقاً باللقب.

في المقابل، قطع محمد سعيد لاعب منتخبنا ونجم نادي الشارقة، مشواراً مماثلاً في منافسات «الفردي تحت 11 عاماً»، استهلها بتخطي الفلبيني زاشريا لو 3-0، في الدور الأول، قبل الفوز على المصري ماجد راويزا 3-0، في دور الـ16، ليتخطى بعدها الكازاخستاني آرسين عسكر 3-1 في ربع النهائي، قبل الخسارة أمام السعودي يوسف حنيفة في نصف النهائي، ليكمل الأخير المشوار، ويُتوج باللقب في النهائي.

وضمت قائمة منتخبنا المشاركة في البطولة الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، 29 لاعباً ولاعبة، من بينهم 8 لاعبين مثلوا المنتخب، إضافة إلى 15 لاعباً جرى اختيارهم من أندية الدوري، بجانب 6 لاعبات مثلن العروبة والشارقة لرياضة المرأة.

ونظم اتحاد الطاولة على هامش ختام البطولة الناجحة، والتي أقيمت بصالة نادي العين لأصحاب الهمم، احتفالية خاصة بمناسبة «اليوبيل الذهبي» بمرور 50 عاماً على إشهار الاتحاد في أكتوبر 1973، وذلك بحضور المهندس داوود الهاجري رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وكرم اتحاد الطاولة في احتفالية اليوبيل الذهبي، الدكتور عبدالله بن هاشم البار رئيس الاتحاد السعودي، بدرع اليوبيل الذهبي لتأسيس اتحاد الإمارات، وتسلم درع التكريم أيضاً طارق الزغبي رئيس الاتحادين الآسيوي والأردني، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصري، كما جرى تكريم عبدالله درويش ممثل شركة الرمس الراعية للبطولة، بجانب ممثل مجموعة شركات عبدالله الموسى.

«الثنائي» في «دولية قطر»

غادر علي الحواي ومحمد سعيد نجما منتخبنا الوطني لكرة الطاولة، بجانب المدرب إسلام مطاوع، إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً للمشاركة في بطولة قطر المفتوحة، ضمن فئتي تحت 15 و11 عاماً.