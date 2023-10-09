الفلاسي: إنجازات «الآسياد» تاريخية وتبشر بمستقبل أكثر ازدهاراً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للجنة، أن الرياضة الإماراتية حققت إنجازات تاريخية في دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة التي اختتمت في مدينة هانجتشو الصينية بعد منافسات استمرت لأكثر من أسبوعين، بمشاركة 140 رياضياً ورياضية من الدولة في 20 رياضة مختلفة، مشيراً إلى أن المشاركة أسفرت عن نجاحات كبيرة على المستوى القاري بعد تحقيق 20 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات، و5 فضيات، و10 برونزيات، في خمس ألعاب مختلفة، وهي: الجو جيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، والكاراتيه، بما يعكس التطور المتنامي الذي تعيشه الرياضة الإماراتية في الوقت الحالي، بعد تحقيق المركز الثالث عربياً والمركز الـ 16 بجدول الترتيب العام للدورة.

وقال معاليه: «النتائج المشرفة التي حققها الوفد الإماراتي، خلال دورة الألعاب الآسيوية في هانجتشو، تتوافق مع طموحات لاعبينا، فهي الأفضل في تاريخ دولة الإمارات على صعيد دورات الألعاب المجمعة، وتعكس تقدم مستوى الرياضة الإماراتية، وتبشر بمستقبل أكثر ازدهاراً لها في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي من قيادتنا الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي بالرياضات كافة، كما تعكس تلك الإنجازات العمل المتواصل الذي تقوم به الاتحادات واللجان الرياضية الإماراتية من أجل اعتلاء منصات التتويج قارياً وعالمياً، ونتطلع إلى أن تكون هذه النتائج حافزاً للاعبينا ومنتخباتنا الوطنية كافة لتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة خلال المحافل الرياضية المقبلة».

وأضاف معاليه: «نفخر بالإنجازات غير المسبوقة التي حققها لاعبونا من أبناء وبنات الوطن في (الآسياد) والذين ساهموا في رفع علم الإمارات عالياً في هذا المحفل القاري البارز، وتؤكد أن مسيرة التنمية الرياضية الإماراتية في طريقها الصحيح، ويمثل نجاح رياضيي الإمارات خلال الدورة ثمرة لتضافر الجهود بين الشركاء كافة في قطاع الرياضة من أجل تحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة بالارتقاء بالقطاع الرياضي في دولة الإمارات إلى مستويات جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 الرامية إلى تحقيق النجاحات على مستوى رياضات النخبة الاحترافية، بما يعبر عن الأثر الفعال والمستدام للرياضة في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات وترسيخ المكانة والسمعة الطيبة إقليمياً وعالمياً التي تتمتع بها الرياضة الإماراتية، ويعكس وضع الرياضة كمحور رئيس في رؤية الدولة للمستقبل».

وأثنى معاليه على الحصاد المتميز لمنتخب الجو جيتسو الوطني للرجال والسيدات، والذي تكلل بحصيلة تاريخية بلغت 10 ميداليات ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، حيث تصدرت دولة الإمارات بذلك الترتيب العام لمنافسات الجو جيتسو في دورة الألعاب الآسيوية، وسيطرت على نصف ميداليات الجو جيتسو خلال الدورة.