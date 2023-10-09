الرحماني: مضمار «العين للفروسية» جاهز لانطلاقة الموسم

أبوظبي (وام)

أعلن نادي العين للفروسية والرماية والجولف، اكتمال جميع الترتيبات في مرافقه ومنشآته، لانطلاق موسم سباقات الفروسية 28 أكتوبر الحالي.

وتوجَّه فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على دعمها المتواصل لنهضة سباقات الخيل، وتنمية مسيرتها لبلوغ أعلى درجات النجاح.

وثمَّن رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، لتحقيق التطور الكبير، والتقدم الذي تشهده الدولة بقطاع الفروسية، ودورها الريادي في دعم وتشجيع الملاك والمربين والمدربين والفرسان و مرابط الخيل كافة من أجل تحقيق أهدافهم.

وأثنى الرحماني على متابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ما أسهم في تحقيق المكتسبات لمسيرة النادي في الرياضات والألعاب كافة.

وقال: «الموسم الجديد يشهد 14 فعالية، ضمن برنامج السباقات المعتمد، بأعلى المعايير التنظيمية في سباقات الخيول المحلية والدولية كافة، سواء المهجنة الأصيلة أو العربية الأصيلة».