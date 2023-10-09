منتخب الحواجز يستعد لأولمبياد باريس في لندن

أبوظبي (وام)

يستعد منتخب قفز الحواجز لخوض المرحلة الثانية من الإعداد للاستحقاقات المقبلة، أبرزها أولمبياد باريس 2024، بالمعسكر المقرر في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل، بعد ختام المرحلة الأولى في ألمانيا.

وعادت بعثة المنتخب من الصين، بعد مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، متوجة بحصولها على 3 ميداليات (فضية وبرونزيتان).

وأكد دونكان إنجليش مدرب منتخب الحواجز أن دورة الألعاب الآسيوية بالصين، منصة مهمة للبناء والإعداد، ودافعاً كبيراً قبل الانتقال إلى الأولمبياد في باريس، لا سيما مع الاستعداد لانطلاق المعسكر الخارجي.

وأضاف، أن الأمور كانت جيدة للغاية خلال المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين مؤخراً، وحصلت البعثة على 3 ميداليات في الفردي والفرق، جميع الفرسان شاركوا بشكل مميز في المنافسات، وبكل تأكيد، فإن الهدف الرئيسي هو المضي قدماً نحو باريس 2024. ويجب أن نستعد بالطريقة المناسبة، ونعمل معاً لنحقق النتائج الجيدة، على غرار ما حدث في الألعاب الآسيوية، وإظهار المستوى الأفضل دائماً، وهذا ما نعمل على تحقيقه.