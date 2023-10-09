الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الحواجز يستعد لأولمبياد باريس في لندن

منتخب الحواجز يستعد لأولمبياد باريس في لندن
10 أكتوبر 2023 01:14

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«رياضة الإمارات».. للحلم بقية!
إيكليستون يعترف بالتهرب من الضرائب

يستعد منتخب قفز الحواجز لخوض المرحلة الثانية من الإعداد للاستحقاقات المقبلة، أبرزها أولمبياد باريس 2024، بالمعسكر المقرر في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل، بعد ختام المرحلة الأولى في ألمانيا. 
وعادت بعثة المنتخب من الصين، بعد مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، متوجة بحصولها على 3 ميداليات (فضية وبرونزيتان).
وأكد دونكان إنجليش مدرب منتخب الحواجز أن دورة الألعاب الآسيوية بالصين، منصة مهمة للبناء والإعداد، ودافعاً كبيراً قبل الانتقال إلى الأولمبياد في باريس، لا سيما مع الاستعداد لانطلاق المعسكر الخارجي.
وأضاف، أن الأمور كانت جيدة للغاية خلال المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين مؤخراً، وحصلت البعثة على 3 ميداليات في الفردي والفرق، جميع الفرسان شاركوا بشكل مميز في المنافسات، وبكل تأكيد، فإن الهدف الرئيسي هو المضي قدماً نحو باريس 2024. ويجب أن نستعد بالطريقة المناسبة، ونعمل معاً لنحقق النتائج الجيدة، على غرار ما حدث في الألعاب الآسيوية، وإظهار المستوى الأفضل دائماً، وهذا ما نعمل على تحقيقه.

قفز الحواجز
أولمبياد باريس 2024
لندن
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
اليوم 14:32
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
اليوم 14:29
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
الرياضة
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©