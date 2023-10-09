السويدي يتألق بثنائية «زادورا» في افتتاحية «موسم القفز»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الفارس سالم خميس السويدي مع الفرس «زادورا» الثنائية الأولى في مستهل منافسات الموسم الجديد لقفز الحواجز، وانطلاقة منافسات النسخة الثانية عشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي تتضمن 11 منافسة أسبوعية، تستضيفها ستة من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات.

واشتمل الأسبوع الأول على 10 منافسات جرت على ميادين نادي الشارقة للفروسية، بحضور الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وشهد المنافسات وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام النادي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية.

وبمناسبة انطلاقة منافسات الموسم، والتي اقترنت بفوز فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز بثلاث ميداليات في آسياد الصين (19)، وفي بداية حديثه، توجَّه الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعم سموه غير المحدود للرياضة بشكل عام، ورياضة الفروسية بشكل خاص، وإلى سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لمتابعة ودعم سموه لرياضة الفروسية، كما توجه بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي ممثلاً في عيسى هلال الحزامي.

وقال: «نحن سعداء بانطلاقة الموسم الجديد لقفز الحواجز، ومشاركة هذا العدد الكبير من الفرسان والفارسات، خاصة من الناشئين، وما يسعدنا أكثر ما يتصف به الفرسان من أخلاق عالية وهو ما يهمنا في المقام الأول قبل تحقيقهم النتائج، وتطور مستوى أداء الفرسان الناشئين، نتذكر معه البدايات الأولى وإلى أين وصلت اليوم وهو ما يسعدنا، ويعني أن اللبنات الأولى كانت سليمة، وعلى الإخوة تكملة المشوار مع تمنياتنا لهم بالمزيد من التوفيق».

وأضاف: «الموسم الجديد حافل بالمنافسات والبطولات الدولية، ونعرف أن عدداً كبيراً من الفرسان لا يمتلكون سوى الأعداد اليسيرة من الخيول، لذلك عليهم بالتوازن بين ما يمتلكون من خيول وكم المشاركات في المنافسات، واختيار المناسب منها لمستوى خيولهم، والمحافظة عليها بعدم الضغط عليها يأتي أولاً، وقبل تحقيق النتائج، في موسم مزدحم وصارت الطموحات فيه أكبر من السابق».

وأحرز الفارس سالم خميس السويدي الثنائية الأولى بالموسم مع «زادورا» في منافسة المستوى الأول بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز 135 سم، وشارك فيها 16 فارساً، نجح 4 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتواصلت مراكز فرسان نادي الشارقة حتى المركز السادس، وفي المنافسة الوحيدة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز لفرسان المستوى الأعلى، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، تنافس 17 فارساً، وصعد منهم إلى جولة التمايز 5 فرسان، وأكمل التمايز 3 فرسان من دون خطأ أيضاً، وحاز المراكز الأربعة الأولى فرسان نادي الشارقة للفروسية، وفيها أكمل الفارس سالم خميس السويدي ثنائية افتتاح الموسم مع «زادورا» وزمن التمايز 35.83 ثانية، وأضاف عليها فوزه بالمركز الثالث مع «كيمبرلي» وزمن التمايز 37.33 ثانية، تاركاً المركز الثاني لزميله بالنادي الفارس علي حمد الكربي مع «كيمبرلي» وزمن التمايز 36.50 ثانية. فوز سالم خميس بثنائية مع الفرس «زادورا» (10 سنوات)، في مستهل منافسات الموسم، يشجع على متابعة مشاركاتها القادمة، ونأمل أن تكون إضافة حقيقية جديدة في ميادين القفز بعد سنتين من أدائها مع الفارس السويدي، وذلك ما ستكشفه لنا الأيام القادمة من خلال نتائجها واكتمال عقد مشاركة المزيد من فرسان وخيول المستوى الأول.