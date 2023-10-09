«عالمية» فرق الجولف للهواة في أبوظبي تقدم «نجوم المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي، تمهيداً لانطلاق بطولتي العالم لفرق الهواة خلال الشهر الجاري في نادي أبوظبي للجولف، والمقدمتان من رولكس، وهما البطولتان اللتان تستعرضان نجوم المستقبل في هذه الرياضة، حيث كان أكثر من نصف المشاركين البارزين في كأس سولهايم ورايدر خلال الشهر الماضي، قد سبق لهم المشاركة سابقاً في هاتين البطولتين المرموقتين للهواة.

ويستضيف البطولتين اتحاد الجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث تقام بطولة العالم لمنتخبات الهواة الرجال «كأس أيزنهاور» في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي بالفترة من 25 إلى 28 أكتوبر.

وضم الفريق الأوروبي المتوج بكأس رايدر 2023، سبعة لاعبين ممن سبق لهم اللعب في كأس أيزنهاور، بما في ذلك الفائز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى روري ماكلروي، وبطل الماسترز جون رم، والمنصف الرابع عالمياً حالياً فيكتور هوفلاند.

كما أشرك لوك دونالد قائد الفريق الأوروبي، لاعباً سبق له قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس أيزنهاور، وهو نيكولاي هوجارد الذي ساعد الدنمارك على تحقيق الفوز في عام 2018 في نادي كارتون هاوس للجولف في إيرلندا.

وقال هوجارد: «لدي ذكريات رائعة بخصوص الفوز بكأس أيزنهاور في عام 2018، إلى جانب أخي راسموس وزميلي جون أكسلسن، والمشاركة في بطولة للتنافس بنظام الفريق مثل كأس أيزنهاور خلال المراحل الأولى من مسيرتي كلاعب هاوٍ، ساعدتني حقاً في اللعب، ووجدت نفسي قادراً على الاستفادة من تلك التجارب القيمة خلال كأس رايدر الأخيرة».

كما ضم الفريق الأميركي، بقيادة زاك جونسون خلال كأس رايدر في روما، أربعة لاعبين سبق لهم المشاركة في كأس أيزنهاور، من بينهم العديد من الفائزين بالألقاب الكبرى، جاستن توماس، كولين موريكاوا، جنباً إلى جبن مع سكوتي شيفلر المصنف الأول عالمياً.

وفي كأس سولهايم للسيدات، تواجدت 11 لاعبة من الفريق السويدي بقيادة سوزان بيترسن الذي احتفظ بلقب كأس سولهايم بعد تعادل مثير 14-14، في منافسات كأس إسبيرتو سانتو سابقاً، وكانت السويدية ماجا ستارك اللاعبة الوحيدة التي لم تتواجد فقط.

ضم الفريق الأميركي أيضاً خمس لاعبات تواجدن سابقاً في كأس إسبيريتو سانتو، بما في ذلك بطلة بطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات هذا العام ليليا فو.

وبالمجمل من بين 48 لاعب جولف شاركوا مؤخراً في بطولات فرق الجولف الاحترافية الأكثر شهرة، كان 27 منهم قد شاركوا سابقاً إما في كأس أيزنهاور أو كأس إسبيريتو سانتو خلال مسيرتهم المهنية.

وتستمر كلتا بطولتي الهواة في لعب دور محوري في تطوير عظماء اللعبة، مع أمثال تايجر وودز، جاك نيكلاوس وأنيكا سورينستام الذين شاركوا سابقاً أيضاً قبل المضي قدماً لترسيخ مكانتهم كأفضل اللاعبين على الإطلاق.

وتسلط هذه النسخة الأحدث من كأس رايدر وسولهايم الضوء على التاريخ الحافل لهذه الأحداث رفيعة المستوى للهواة، والتي من المقرر أن تظهر للمرة الأولى في دولة الإمارات، في أقل من أسبوعين - وهي لحظة تاريخية لمشهد رياضة الجولف في الدولة.