28 لاعباً في معسكر «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته اليومية على الملعب الفرعي بنادي الوصل، خلال المعسكر الذي بدأ أمس، ويستمر إلى 17 أكتوبر الجاري، ويشهد خوض «وديتين» أمام الكويت بعد غدٍ، ولبنان 17 أكتوبر. وضم المعسكر 28 لاعباً، بعدما استدعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بينتو اللاعب محمد جمعة بيليه، بينما استبعد حارب عبدالله وأحمد جميل.

ومن المقرر أن يخوض «الأبيض» تدريبات صباحية، إلى جانب المران المسائي المعتاد، بهدف رفع اللياقة البدنية، خاصة اللاعبين الذين لم يشاركوا في جميع دقائق مباريات «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي سبقت دخول التجمع الحالي. ويأتي معسكر دبي في إطار المرحلة الأولى لتجهيز «الأبيض»، لخوض سباق التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى «مونديال 2026» وكأس آسيا 2027، حيث يبدأ منتخبنا المشوار في نوفمبر المقبل، وأوقعته القرعة في المجموعة الثامنة مع البحرين، والمتأهل من اليمن أو سريلانكا، وأيضاً نيبال أو لاوس.