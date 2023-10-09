دبا الحصن رابعاً.. التعاون يرتقي إلى «ثالث» دوري الأولى

معتصم عبدالله (دبي)

ارتقى التعاون إلى المركز الثالث، في الترتيب العام، لدوري الدرجة الأولى، برصيد 9 نقاط، بتعادله السلبي أمام مضيفه دبا «السادس» برصيد 7 نقاط، ضمن ختام «الجولة الخامسة»، والتي شهدت فوز دبا الحصن على الجزيرة الحمراء 2-1، والحمرية على حساب العربي 2-1، فيما تغلب الذيد على ضيفه يونايتد 3-2.

ونجح دبا الحصن في حصد فوز ثمين، على حساب ضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، وافتتح كلاوديو أوليفيرا التسجيل لـ «أصحاب الأرض» في الدقيقة 3، وأضاف كايكي جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 72، فيما سجل فيكتور هنريك هدف الجزيرة الحمراء في الدقيقة 86، ورفع الحصن رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، مقابل 5 نقاط للجزيرة الحمراء «العاشر».