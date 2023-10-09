تمبروولفز يهزم مافريكس في ختام مواجهات «أبوظبي 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أبوظبي 2023»، المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ) فعالياتها، وانتهت بفوز ساحق لفريق مينيسوتا تبمروولفز على دالاس مافريكس 104-96، حيث كانت هذه النقاط الثماني كفيلة بتمكين الفريق من تجديد فوزه على منافسه، في إطار مباراة حافلة بالحماس واستعراض المهارات الفريدة.

وشهدت صالة «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي، مباراة قوية وأجواءً غير مسبوقة أشعلت المدرجات، وشكلت احتفاءً بأجمل ما تقدمه كرة السلة، حيث استقطبت عشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة أداء أقوى الفرق وألمع نجوم اللعبة.

واستقطبت المباراة حضور شخصيات عالمية شهيرة، بمن فيهم مغني الراب دا بيبي، الحائز على 8 ترشيحات لجائزة جرامي، والنجمة إليسا، وخبيرة التجميل ورائدة الأعمال هدى قطان، والممثلة المصرية ياسمين صبري، ومغني الراب لويد بانكس، وعارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، والممثلة التركية مريم أوزرلي وباولو كوستا نجم بطولة يو إف سي، والذي يتحضر لخوض مباراة قوية في أبوظبي هذا الشهر.

ونجح تمبروولفز، خلال المباراة الثانية التي تستضيفها «الاتحاد أرينا» هذا الأسبوع، في إظهار مهارات فريدة، ما أتاح له نيل فوز مستحق على منافسه، رغم الأداء الجيد الذي جاء متأخراً من منافسه، وتصدر نجما تمبروولفز كارل أنثوني تاونز وناز ريد طليعة الهدافين، وسجل كل منهما 14 نقطة ليهديا فريقهما فوزاً غالياً، كما أضفت مشاركة أنتوني إدواردز نجم تمبروولفز ولوكا دونتشيتش بطل فريق مافريكس والمشارك في بطولة كل النجوم أربع مرات، مزيداً من القوة والمنافسة إلى أجواء المباراة.

وقال تاونز: «نيابة عن أفراد فريقي، أشكر أبوظبي على كرم الضيافة الذي أظهرته والتجارب غير المسبوقة التي حظينا بها، وأشكر الجمهور المميز على حضوره وتشجيعه الذي يؤكد مدى شعبية اللعبة في المنطقة ويضفي مزيداً من التميز إلى الأجواء، ونتشوق لخوض مزيد من المباريات في أبوظبي».

وقال تيم هارداواي جونيور، وهو ابن أحد أساطير دوري السلة الأميركي الذين يحضرون المباريات التي تحتضنها العاصمة الإماراتية: «أمضينا أوقاتاً رائعة واستمتعنا بخوض المباريات، ولا سيما مع التجارب الثقافية الفريدة والحضور القوي من الجمهور ومجتمع أبوظبي المضياف والودود، وأتطلع إلى العودة واللعب هنا مجدداً».

وأكد كريس فينش، مدرب مينيسوتا تمبروولفز، بأن الأجواء التي سبقت انطلاق المباراتين لا مثيل لها، كما أن الجمهور أظهر حماسه منقطع النظير وعشقه لكرة السلة، حيث قال: «منحتنا أبوظبي تجارب لا مثيل لها داخل وخارج أرضية الملعب، لذا أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع المساهمين في إنجاح هذه الفعالية، بدءاً من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية وأبوظبي ووصولاً إلى الجمهور المميز، وأثق بأن لاعبي الفريق أمضوا أوقاتاً ممتعة وعاشوا تجارب غير مسبوقة، ونأمل جميعنا زيارة أبوظبي ثانيةً في قادم الأيام».

واستضافت العاصمة الإماراتية بنجاح مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023، المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ) للعام الثاني على التوالي، والتي رحبت خلالها بكوكبة من أساطير ونجوم كرم السلة، معززة مكانتها وجهة مفضلة لجمهور الرياضة، ومركزاً للتميز في هذا القطاع.

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من النسخة الافتتاحية من «الأسبوع الدولي لكرة السلة» الذي سلط الضوء على التزام الإمارة بتنظيم أبرز البطولات والمنافسات الدولية، وأكد أيضاً الشعبية المتزايدة للسلة في المنطقة.

وجهة مميزة

قال جيسون كيد، مدرب فريق دالاس مافريكس: «تمتاز الإمارات بجمالها الفريد ومن الرائع خوض المباريات التمهيدية في أبوظبي، لأنها وجهة مميزة قضينا فيها أوقاتاً رائعة، وأتشوق للقدوم إلى هنا ثانية في الصيف، ندرك أن الطقس دافئ، ولكانها تمتاز بتجارب الضيافة، وتناول الطعام الفريدة، وجمهورها المحب، وأجوائها المميزة».

ترحيب

قال جرانت ويليامز، لاعب دالاس مافريكس: «يسعدنا أن نحظى بفرصة القدوم إلى أبوظبي واللعب أمام هذا الجمهور الرائع ومواصلة تعزيز شعبية كرة السلة في المنطقة، وحظينا بترحيب مميز من الجمهور ونتطلع إلى العودة ثانية للعب المباريات وقضاء أوقات ممتعة».