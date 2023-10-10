هذا اللاعب راتبه السنوي 10 ملايين يورو !



أنور إبراهيم (القاهرة)

إذا كان يوفينتوس الإيطالي خسر نجم خط وسطه الفرنسي بول بوجبا الذي تم إيقافه، بصفة نهائية بعد أن كان الإيقاف «مؤقتاً»، على خلفية تعاطيه دواء به مادة «التيستوستيرون» المنشطة والمحظورة، عندما كان يعالج ركبته المصابة، فإن إدارة «السيدة العجوز» لا ترغب في خسارة نجم فرنسي آخر يلعب في صفوفها وهو أدريان رابيو متوسط ميدان الفريق، ولهذا تنشط «في الكواليس» من أجل إقناع هذا الأخير بتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024، حتى لا يعاني وسط الملعب من «قصور شديد» في حالة رحيله.

ويعمل كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي للنادي وفريقه المعاون على «قدم وساق» من أجل التوصل إلى إتفاق مع فيرونيك والدة رابيو، ووكيلة أعماله في الوقت نفسه، من أجل توقيع عقد جديد مدته 3 مواسم إضافية.

غير أن موقع «كلاسيوميركاتو» الإيطالي كشف النقاب عن أن «ملف» التجديد لرابيو ما زال يمثل «حالة شائكة»، بعد أن أصبح عنصراً بالغ الأهمية في تشكيلة ونظام لعب ماسيمليانو أليجري المدير الفني. وقال الموقع إن يوفينتوس ثقته كبيرة في النجم الدولي الفرنسي أحد الأعمدة الأساسية في منتخب «الديوك»، بدليل تمسكه به في العام الماضي وتمديد عقده لمدة عام حتى صيف 2024، وها هو يسعى إلآن مجدداً إلى الاحتفاظ به ولكن هذه المرة بموجب عقد مدته 3 مواسم.

وكان رابيو قريباً من مغادرة «البيانكونيري» في الموسم الماضي من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكنه اقتنع في نهاية المطاف بتمديد عقده لمدة عام مع «السيدة العجوز». ولهذا يسعى يوفينتوس إلى «تحصين» رابيو بعقد طويل، خاصة أنه «مطمع» لعدد غير قليل من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأوضح الموقع أن رابيو يبدو منفتحاً على إكمال مسيرته في إيطاليا، بعد أن اعتاد اللعب في الدوري «الكالشيو» وعلى الأجواء الإيطالية، غير أن المفاوضات التي بدأها المدير الرياضي للنادي مع والدة رابيو تبدو صعبة جداً، إذ إنها تطالب بزيادة كبيرة في راتب نجلها. وتدرك إدارة يوفينتوس جيداً مدى أهمية رابيو للفريق والدور المؤثر الذي يلعبه في وسط الملعب، وإسهامه في استقرار هذا الخط، إلا أن المسألة المالية تقف «حجرعثرة» في المفاوضات الجارية حالياً.

ويراقب مانشستريونايتد ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيان باهتمام بالغ الموقف، وقد ينتهز أي منهما الفرصة للمزايدة في صفقة رابيو. وذكرت مصادرصحفية إنجليزية أن هذين الناديين على استعداد لدفع 10 ملايين يورو راتباً سنوياً لرابيو، وهوعرض يغري أي لاعب بالتفكير فيه.