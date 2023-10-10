«الكريكيت» تطرق أبواب الأولمبياد



لندن (د ب أ)

أصبحت رياضة الكريكيت على وشك العودة للأولمبياد للمرة الأولى منذ 128 عاماً بعدما تم طرحها، مساء الاثنين، لكي تدرج في دورة الألعاب الصيفية 2028 التي تقام بلوس أنجليس. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن هناك مباراة واحدة فقط أقيمت في الأولمبياد، عندما تغلب منتخب بريطانيا العظمى على فرنسا، ليفوز المنتخب البريطاني بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب التي أقيمت بباريس عام 1900 ولكن انضمت مسابقة «تي 20» للرجال وللسيدات (وهي نوع من لعبة الكريكت التي يتم لعبها بتنسيق أقصر من تنسيق المباريات التجريبية) مع البيسبول/سوفت بول، وفلاج بول، ولاكروس والإسكواش في توصيات المنظمين لإضافتها كرياضات إضافية لمدة خمس سنوات.

وذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028 في بيان أن مقترحها سيتم مراجعته من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية للتصديق عليه في الجلسة الـ141 المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري في مومباي.