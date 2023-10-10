الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لامين يامال ينضم لقائمة المصابين في برشلونة

لامين يامال ينضم لقائمة المصابين في برشلونة
10 أكتوبر 2023 11:00


برشلونة (د ب أ)
أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه الصاعد لامين يامال يعاني من إصابة في الفخذ. لكن برشلونة أكد أن الإصابة لن تحرم نجمه الشاب من الانضمام إلى منتخب إسبانيا خلال المواجهتين أمام اسكتلندا الخميس المقبل، وأمام النرويج الأحد المقبل في تصفيات يورو 2024، بشرط تجاوزه التقييم الطبي الذي سيخضع له من قبل الجهاز الطبي لمنتخب بلاده.
وكان يامال 16/ عاماً/ أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً لصالح منتخب إسبانيا، بعد أن هز شباك جورجيا الشهر الماضي. وفي وقت سابق تأكد غياب جول كوندي مدافع برشلونة عن منتخب فرنسا خلال المواجهة أمام هولندا في تصفيات يورو 2024 بجانب المواجهة الودية أمام اسكتلندا، بداعي الإصابة. ويعاني كوندي من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها خلال مواجهة فريقه برشلونة أمام غرناطة أمس الأحد. وتضم قائمة المصابين في برشلونة كلاً من بيدري وفرانكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

أخبار ذات صلة
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
بول سكولز: بيلينجهام أفضل من رأت عيناي!
برشلونة
الدوري الإسباني
الليجا
منتخب إسبانيا
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
اليوم 14:32
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
اليوم 14:29
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
الرياضة
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©